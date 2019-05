Ein unbekannter Lastwagenfahrer ist im Laufe des Freitags, vermutlich am frühen Nachmittag, auf dem Weg von Spaichingen in Richtung Schura kurz nach der Viehweide nach rechts von der Kreisstraße abgekommen und hat mit seinem Lkw einen Leitpfosten mitsamt der Betonverankerung aus dem Boden gerissen. Der Lastwagen schleuderte über eine Länge von 100 Metern Schotter und Erdreich auf die Fahrbahn und gefährdete laut Polizei andere Verkehrsteilnehmer. Ohne sich weiter um den Unfall und die verunreinigte Straße zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Hinweise werden an das Polizeirevier Spaichingen (Telefon 07424 / 9318-0) erbeten.