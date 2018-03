Polizei sichert gefährliche Stoffe

Gefährliche Stoffe in der Unteren Heerstraße in Rottweil: Die Polizei durchsucht am Dienstagmorgen mit Unterstützung der Feuerwehr ein Haus, in dem Carfentanyl, ein Suchtstoff, der auch zur Betäubung von Wildtieren eingesetzt wird, festgestellt wurde. Schon zwei Milligramm können tödlich sein.

Eine Hausdurchsuchung mit etlichen Polizei- und zwölf Feuerwehrkräften in Chemieschutzanzügen sorgte in der Unteren Heerstraße in Rottweil für Aufsehen. Grund für die Durchsuchung ist der Suchtstoff Carfentanyl, der als Droge, aber auch Betäubungsmittel für Wildtiere eingesetzt wird. Im Gegensatz zu Fentanyl ist Carfentanyl in Deutschland nicht zugelassen, weder zum Verkauf noch zum Besitz. Carfentanyl gilt als psychoaktiver Stoff und ist eine abgeleitete chemische Verbindung von Fentanyl, das unter anderem bei Krebspatienten als Schmerzmittel eingesetzt wird.