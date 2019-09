Polizei nimmt Störer in Gewahrsam

Einen aggressiven Randalierer hat die Polizei am frühen Freitagmorgen am Spaichinger Bahnhof in Gewahrsam genommen. Der 18-Jährige, so berichtet die Polizei, störte zusammen mit einem Bekannten gegen 5 Uhr massiv die Nachtruhe und zertrümmerte Glasflaschen. Die gerufene Polizei kontrollierte ihn, worauf er aggressiv reagierte. Weil er sich auch in der Folge nicht beruhigen ließ und die Beamten beleidigte und bedrohte, musste ihm letzten Endes der Gewahrsam erklärt werden. Er wehrte sich gegen die Mitnahme zum Polizeirevier und trat und schlug nach dem Polizisten, so der Polizeibericht, weshalb neben dem Gewahrsam nun auch eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte auf den jungen Mann zukommen wird.