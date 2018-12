Polizei-Erfolg: Mutmaßlicher Einbrecher geschnappt

Im Zusammenhang mit dem Einbruch in den Bauhof Spaichingen (wir berichteten am Dienstag) sind die Beamten des Polizeireviers einem 37-jährigen Mann aus Trossingen auf die Schliche gekommen. Bei einer Kontrolle am frühen Dienstagmorgen in der Hauptstraße durchsuchten Beamte einer Streife das Fahrzeug des als „Schwarzfahrer“ bekannten Mannes und fanden neben Einbruchswerkzeug auch Diebesgut aus dem besagten Einbruch.

Nach ersten Erkenntnissen ging man laut Polizei zunächst davon aus, dass bei dem Einbruch in der Nacht von Sonntag auf Montag nichts entwendet wurde. Im Nachhinein musste dies jedoch revidiert werden: Der Einbrecher ließ Werkzeug und Bargeld mitgehen.

Diebesgut im Fahrzeug gefunden

Ein Teil des Diebesguts wurde nun in dem Fahrzeug des Beschuldigten gefunden. Da er bereits mehrmals wegen Fahrens ohne Führerschein angezeigt wurde, ohne dass dies eine Verhaltensänderung bei ihm bewirkte, beschlagnahmten die Beamten den von ihm benutzten Wagen. So war der Mann am Tag zuvor unter Drogenbeeinflussung am Steuer erwischt worden. Der 37-Jährige wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss sowie wegen des dringenden Verdachts des Einbruchsdiebstahls angezeigt.

Hier werden die meisten Straftaten verübt (2017)