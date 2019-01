Politiker suchen Angebotsprofil für Spaichinger Klinik

Dass die Luft für das Krankenhaus in Spaichingen dünner wird und die Weichenstellungen von 2013 mit zwei Standorten nicht mehr langfristig gültig sind, das scheint allen politisch Beteiligten klar gewesen zu sein. Dass jetzt aber entgegen der Zeitplanung die Reißleine so schnell gezogen werden soll, das hat auch die Aufsichtsräte der Klinikgesellschaft kalt erwischt. Jetzt sind Bürgermeister und Kreisräte zusammen mit dem Landkreis am Sondieren: Wie kann jenseits eines vollstationären Klinikbetriebs die medizinische Versorgung des Nordkreises am Standort Spaichingen erhalten werden?

Wir haben alle Bürgermeister und Kreisräte des Bereiches Spaichingen/Primtal/Heuberg um ihre Positionen gebeten. Die bereits vorgestellten werden nicht noch einmal wiederholt. Einige nicht im Kreistag sitzenden oder erst neu gewählten Bürgermeister gaben keine Stellungnahme ab, weil sie mit den Fakten noch nicht vertraut seien.

Welche Bereiche halten und ausbauen?

Josef Bär (CDU-Kreisrat, Bürgermeister Reichenbach) hatte sich in 35 Jahren stark für den Erhalt der Kreisklinik eingesetzt. Er werde eventuelle Anträge und auch sein Abstimmungsverhalten nach sorgfältiger Prüfung aller Informationen abgeben. Wie Hans Marquart (Bürgermeister Egesheim) betont aber auch André Kielack (Bürgermeister Gosheim) die große Bedeutung einer funktionierenden medizinischen Versorgung. Gerade die Geriatrie und auch die Handchirurgie gelte es zu behalten.

Erreichbarkeit und Parkversorgung sprächen eindeutig für Spaichingen, meint Gerhard Reichegger (Bürgermeister Wehingen). Der Abzug der Frauenklinik habe zu einer starken Abwanderung von Entbindungen nach Balingen und Rottweil geführt. Auch Helmut Götz (Bürgermeister Balgheim und Mahlstetten) war überrascht, dass Geriatrie und Kurzzeitpflege aufgegeben werden sollen. Das wäre ein „herber Verlust für die Menschen im nördlichen Kreisgebiet.“

Für die Begründung der gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen hat Benedikt Buggle (Bürgermeister Böttingen) Verständnis: Kleinere Kliniken seien immer mehr diesen Entscheidungen von Bund, Land und Krankenkassen ausgeliefert.

Albin Ragg (CDU-Kreisrat, Bürgermeister Deilingen) – selbst Aufsichtsrat in der Klinikgesellschaft - hat sich tief in die Materie eingearbeitet: Der Kreis habe es 2013 geschafft, mit einer neuen Struktur beide Standorte zu halten. In diesen sechs Jahren hätten Nachbarkreise Standorte geschlossen oder privatisiert. „Leider wollen die Krankenkassen eine Spezialisierung und Qualitätsverbesserung in den Kliniken zusammen mit dem Bund und Land auf Kosten einer flächigen Versorgung (davon sind vor allem kleine Häuser wie Spaichingen betroffen) erreichen. Das bedeutet in der Praxis, dass immer mehr Vorgaben zu Personal, Ausstattung von Räumen, Mindestmengen an medizinischen Eingriffen, Behandlungen nur im Verbund von medizinischen Strukturen u.a. gefordert werden. Innerhalb dieser Rahmenbedingungen, die wir uns nicht gewünscht haben, müssen wir uns bewegen.“

Dazu komme das Chefarztproblem. Von 142 angesprochenen Ärzten habe keiner zugesagt. „Gründe: zu viele Dienste in einem kleinen Team von Medizinern, unsichere Zukunft des Standorts, kein Interesse am Arbeiten im ländlichen Raum, keine angeschlossenen Abteilungen wie Intensiv, Anästhesie, Blutbank, Chirurgie am Standort SPA vorhanden.“

Die Schließung des Klinikums sei nicht von langer Hand geplant, auch wenn die Spaichinger Belegungszahlen zurück gegangen seien, so Ragg. „Die Notfallambulanz in Spaichingen wollen wir unbedingt erhalten. Auch die Augenarztpraxis, das Schlaflabor, die konservative Orthopädie, die plastische Chirurgie und das ambulante Operieren wollen wir erhalten. Wir können aber keine Doppelstrukturen an zwei Standorten in nur 15 Kilometer Entfernung aufrecht erhalten.“ Letztlich spiele die Qualität der medizinischen Versorgung eine große Rolle. Niemand gehe bei einem planbaren Eingriff in ein Haus, nur weil es vor der Haustüre liegt, so Ragg.

Nichtoperative Medizin wird nicht kostendeckend vergütet

Kernproblem sei, dass adäquat vergütet nur Operationen werden. Aber Pflege und Medizin am Menschen wie in der Geriatrie würden nicht entsprechend honoriert. Trotzdem könne er sich ein Modell der Kurzzeitpflege – sowohl für Ältere als auch für Kinder – in Spaichingen vorstellen.

Aus der Perspektive des Kreisrats und Aufsichtsrats unterstützt auch Tobias Schumacher (CDU-Kreisrat, Aufsichtsrat) die vorgestellte Planung ausdrücklich. Er sieht sie als Chance, die wohnortnahe medizinische Versorgung zu erhalten oder zu verbessern durch das Medizinische Versorgungszentrum und mit weiteren Haus- und Fachärzten sowie zusätzlichen Angeboten im Gesundheitsbereich. Gerade im Hinblick auf die vielen niedergelassenen Ärzte, die keine Nachfolger finden, biete der Standort eine große Chance. Ums Geld jedenfalls gehe es in der momentanen Debatte nicht primär. Der Kreis habe immer Millionen zuschießen müssen.

Hermann Polzer (Grünen-Kreisrat) wirft die Interessen des ganzen Landkreises in die Waagschale. Wenn es mit der Veränderung gelinge, den Standort Tuttlingen zu sichern, müsse das gut diskutiert werden. Klar sei aber auch, dass dort vor allem in Punkto Ausstattung, verkehrstechnischer Erschließung und ähnlichem viel passieren müsse.

Auch Bernhard Schnee (CDU-Kreisrat, Aufsichtsrat) kann die Argumente für die Pläne nachvollziehen. Vorgaben von Kassen und auch vom Land möchten kleine Häuser der Grundversorgung, besonders im ländlichen Raum, verdrängen, was fatale Folgen für die Patientenversorgung im besonderen auch der Altersmedizin hat.“ Jetzt gelte, es gemeinsam ein Konzept für den Standort Spaichingen zu entwerfen.

Die CDU-Fraktion habe noch keine abschließende Meinung gebildet, sagt CDU-Kreisrat Gerhard Minder. Er plädiert dafür, dass vor allem die Diabetologie oder weitere medizinische Abteilungen in Spaichingen bleiben können. Aber wenn dann Entscheidungen gut durchdacht seien, müssten sie auch mutig getroffen werden. „Emotionen sind für mich nicht entscheidungsrelevant.“