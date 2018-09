Das Rudolf-Hengstler-Gedächtnisturnier des Schachrings Spaichingen hat einen neuen Champion. Fidemeister Nikolas Pogan vom Heilbronner SV, erstmals in Spaichingen am Start, verwies Vorjahressieger und Fidemeister David Ortmann vom SC Böblingen sowie den Champion des Jahres 2010, Jörg Schlenker aus Donaueschingen, auf die Plätze zwei und und drei.

Das 47. Spaichinger Rudolf-Hengstler-Turnier lockte 86 Spieler aus nah und fern in die Rupert-Mayer-Schule, um auf höchstem Niveau den Champion im Allroundschnellschach zu ermitteln. Nach der zehnten und letzten Runde mit gestaffelten Bedenkzeiten von 5 bis 30 Minuten musste auch Fidemeister Rudolf Bräuning einen halben Punkt an den neuen Champion abgeben, was ihm wegen der Feinwertung gar den Treppchenplatz kostete.

Ratingpreise erhielten Kurt Sulzbacher (SG Donautal Tuttlingen / U1900), Borys Vilkisky (SV Rottweil / DWZ U 1700), der vereinslose Carlos Kern (DWZ U 1500), Patrick Seitz (SC Böblingen / bester Jugendlicher) und Ali Habibi (SC Brombach/ bester Senior). Als erfolgreichster Spaichinger schnitt Armin Zimmermann mit sechs Punkten auf Platz 24 ab.