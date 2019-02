Mit einem sehr persönlichen Konzert haben sich die Gitarristen Shou Liu und Phileas Baun in die Herzen der zahlreichen Zuhörer beim Konzert der Reihe Kultur&Klinik gespielt. Das Konzert fand in der Klinikkapelle statt.

In dem Programm aus Musik überwiegend spanischer und lateinamerikanischer Komponisten dominierten die feinen Nuancen und warmen bis heftigen Gefühle. „Die klassische Gitarre ist ein Instrument der intimen Stimmungen, zarten, gelegentlich wie hingehauchten Klänge – gut passend zum besonderen Rahmen in der Klinikkapelle mit ihrer transparenten Akustik, in der auch die leisesten Klänge bis in die letzten Reihen trugen“, so die Musikhochschule in einer Pressemitteilung.“ Gegenüber dem Cembalo lassen sich die musikalischen Figuren sehr viel differenzierter interpretieren, wie die Bourrèe aus BWV 996 zeigte, dem einzigen nicht spanisch geprägten Stück in dem weit gespannten Programm über Klassik, Spätromantik, Impressionismus bis hin zur klassischen Moderne“, so die Mitteilung weiter.

Die beiden Künstler entführten die Zuhörer in eine eigene Welt der Assoziationen, Shou Liu sehr poetisch, Phileas Baun sentimental, gelegentlich spröde oder energisch, je nachdem wie es der Charakter der technisch sehr anspruchsvollen Werke verlangte. „Es war wieder einmal ein Konzert im besonderen Geist des Hauses Spaichingen. Hoffentlich bleibt angesichts der aktuellen Lage dieser auch zukünftig erhalten“, schließt die Pressemitteilung.