Plan: Behinderte tragen Supermarkt mit

Die Gosheimer haben Hoffnung, dass in die leer stehenden Räume des ehemaligen Schlecker-Marktes im Gebäude des katholischen Gemeindehauses wieder Leben einkehrt. Es könnte dort ein CAP-Markt einziehen. CAP-Märkte haben sich die Inklusion zum Ziel gesetzt; sie beschäftigen zu 50 Prozent Menschen mit Behinderungen.

Veronika Hermle-Wehl stellte ihre Idee, wie man den Laden am „Roten Platz“ wiederbeleben könnte, und die Konzeption eines CAP-Marktes in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates vor. Mit am Konferenztisch saß Daniel Mulfinger, der Vorsitzende der „Gosheimer Freunde der Behinderten“. Sein Verein könnte eventuell mit ins Boot genommen werden.

Acht Vollzeitstellen würden in diesem speziellen Supermarkt angeboten werden, vier davon für Menschen mit Behinderungen. CAP-Märkte werben seit 1999, als der erste Markt dieser Art eröffnet hat, mit dem Slogan „Wir bieten ihnen fußläufige Erreichbarkeit eines freundlichen Nahversorgers“. Mit 370 Quadratmetern sei die Größe genau richtig, so Hermle-Wehl. Auf lange Sicht und nachhaltig müsste alles angelegt sein, denn für behinderte Menschen breche bei einem Verlust des Arbeitsplatzes eine Welt zusammen. Der Mindestumsatz liege bei 1,3 Millionen Euro.

Alleinstellungsmerkmal eines CAP-Marktes sei ein Liefer-Service. Sonst laufe alles wie in jedem anderen Supermarkt; sogar eine Ausbildungsmöglichkeit gebe es bei CAP sowie eine Möglichkeit der Kundenbindung über eine Kundenkarte. CAP-Märkte würden bis zu 80 Prozent bezuschusst von der „Aktion Mensch“. Der Markt arbeite nicht gewinnorientiert, weil die Integration im Vordergrund stehe.

Bürgermeister Bernd Haller sieht zwei gute Gründe dafür, das spannende Pilotprojekt anzugehen: „Die Räumlichkeiten sind da und wir könnten unsere Ortsmitte auf sinnvolle Weise beleben.“ Das größte Problem dürfte es werden, eine geeignete Trägerschaft für das Projekt zu finden. Dann muss ein „Integrationsbetrieb“ gegründet und ein Marktleiter gefunden werden. Mulfinger meinte, ein CAP-Markt würde „den Gosheimern gut zu Gesicht stehen“.

Aber es sei ein sensibles Thema, weil Behinderte keine Experimente mögen. Seinen Verein sieht er für eine Trägerschaft für zu klein an. „Ich möchte nicht die Existenz meines Vereins aufs Spiel setzen.“ Sie kämen mit ihren wenigen aktiven Mitarbeitern schon beim Ausrichten ihrer diversen Aktionen oft an die Grenze des Machbaren. Für Hilfestellungen sieht er die „Gosheimer Freunde“ durchaus geeignet. Es habe auch schon ein Gespräch mit der „Lebenshilfe Tuttlingen“ und deren Geschäftsführer Walter Hornung wegen der Trägerschaft stattgefunden, so Hermle-Wehl.

Es soll ein Supermarkt mit normalem Vollsortiment werden. Eventuell könnten auch regionale Anbieter für Käse, Gemüse, Obst oder Eier mit eingebunden werden. Die Öffnungszeiten müssten mit Netto Gosheim und den Wehinger Märkten konkurrieren können. Problematisch sei noch, wer die Anlieferung der Ware außerhalb der Öffnungszeiten betreue und wie die behinderten Mitarbeiter ihre Arbeitsstelle erreichen.

Besuch bei Markt in VS

Ein dreiviertel Jahr Vorlauf brauche das Projekt schon, so der Bürgermeister. Jetzt soll ein Gutachten feststellen, ob ein CAP-Markt in Gosheim überhaupt Chancen bei der Bevölkerung hat. Der Gemeinderat will sich den CAP-Markt in Villingen-Schwenningen anschauen.