Plakate von AfD und Grünen abgerissen

Eine dreiköpfige Gruppe ist am Dienstagabend in der Spaichinger Hauptstraße auf frischer Tat dabei erwischt worden, wie sie ein Wahlplakat herunterriss. Als sie die Polizeistreife erkannten, machten sie sich auf und davon, so berichtet die Polizei.

Eine 18-Jährige aus der Gruppe holten die Beamten auf der Flucht Richtung Kirche und anschließend in Richtung Realschule kurz darauf ein. Bei der Überprüfung der aufgehängten Wahlplakate stellte Polizeistreife fest, dass in der Hauptstraße zwischen Marktplatz und Angerstraße 23 Wahlplakate der Partei Alternative für Deutschland (AfD) abgehängt worden waren.

Mehrere Plakate waren zerrissen oder mit schwarzem Edding beschmiert worden. Einen solchen Stift habe die junge Frau dabei gehabt, berichtet die Polizei. Ein Teil der Plakate wurde auch in die Mülltonnen geworfen, so die Polizei weiter.

Die Personalien einer der Begleiter stellten die Beamten noch vor Ort fest. Vom Dritten, der geflüchtet ist, sind inzwischen Namensbestandteile bekannt. Die Polizei ermittelt nun weiter in dem Fall. Über die Schadenshöhe berichtet die Polizei nicht, da der Sachwert von Wahlplakaten schwer abzuschätzen sei, so ein Polizeisprecher gegenüber unserer Zeitung.

Möglicherweise gehen noch weitere Sachbeschädigungen auf das Konto der Gruppe, die, so spekuliert die Polizei, eventuell dem linken Spektrum zugeordnet werden kann.

Unabhängig davon berichten auch die Spaichinger Grünen davon, dass einige Plakate der Grünen im Längelenweg abgerissen wurden; aber auch andere Parteien seien Opfer von Vandalismus geworden. Ein Großplakat der Grünen musste außerdem von Schmierereien gereinigt werden.