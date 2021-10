Pilze sprießen in gesundem Wald

Nach zweijähriger Pause, hat die BUND Ortsgruppe Spaichingen, in Zusammenarbeit mit der VHS, ihre traditionelle Pilzlehrwanderung, unter Coronabedingungen, veranstaltet. Weil die Teilnehmerzahl begrenzt war, und Dank des Entgegenkommens der Pilzberater Heinz Frings und Helmut Sander, konnte aufgrund der vielen Anmeldungen die Exkursion zweimal am Samstag bei herrlichem Sonnenschein und am Sonntag in strömendem Regen stattfinden.

Ausgangspunkt war der Parkplatz auf dem Weilheimer Berg. Die Gruppen gingen erst auf Waldwegen, und von da rund 20 Meter in den Mischwald. Dort erläuterten die Sachverständigen den Standort der Pilze, vorwiegend kalkhaltig mit saueren Abschnitten, und vor allem die Nähe zu den für jede Pilzart typischen Bäumen. Bäume und Pilze bilden eine Symbiose: Die Pilze speichern im Waldboden das Wasser, während die Bäume ihre durch Photosynthese gewonnene Energie den Pilzen in Form von Zellulose zu Verfügung stellen.

Fazit: Ist der Wald gesund, gibt es viele Pilze. Das Pilzaufkommen bei der Exkursion war sehr gut. 76 verschiedene Pilzarten und Gattungen mit Lamellen, Röhren und Stacheln, 80 Prozent davon giftig, konnten den Teilnehmern erklärt werden. Eine Aufstellung gibt es bei der VHS oder beim BUND Spaichingen.