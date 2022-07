Region verschönern: So wollen Spaichingen und Co. an mehr Geld kommen

Bürgerbeteiligung wird ein wichtiger Bestandteil sein, um die Entwicklungsprogramme für die einzelnen Gemeinden aufzustellen. Von 19. Juli bis 31. August haben die Bürgerinnen und Bürger daher in einer Online-Befragung die Möglichkeit, für ihre jeweilige Gemeinde eine Rückmeldung geben, wie sie den Ist-Zustand der Wohnqualität in ihrer Gemeinde bewerten. Und sie dürfen ihre Wünsche und Anregungen für die Zukunft ihrer Gemeinde und der Verwaltungsgemeinschaft formulieren. Nach dem 31. August werden diese dann ausgewertet, und in einer Abschlussveranstaltung im Oktober die Ergebnisse vorgestellt. Auch diese wird wieder von einer Online-Plattform begleitet.

Weitere Beteiligungsformate in den einzelnen Gemeinden könnten sich daran anschließen.

Die etwa 90-minütige Auftaktveranstaltung zur Bürgerbeteilgung findet am Montag, 18. Juli, um 19 Uhr als Online-Stream statt. Wer um diese Zeit nicht live dabei sein kann, kann sich die Veranstaltung auch später noch als Video ansehen. Links zu Stream und Video wird man auf der Homepage der Stadt Spaichingen und der anderen Gemeinden der VG finden. Dort finden sich auch die Links zur Online-Befragung.

Anni Schlumberger von der Human IT Service GmbH wird die Auftaktveranstaltung moderieren. Nach einer Einführung durch Bürgermeister Markus Hugger gibt es ein Impulsreferat und anschließend drei Diskussionsrunden mit Bürgermeistern der VG-Gemeinden. Die Zuschauer können parallel per Chat ihre Fragen stellen.

Die Verwaltungsgemeinschaft Spaichingen (VG Spaichingen) umfasst die Gemeinden Aldingen, Balgheim, Böttingen, Denkingen, Dürbheim, Frittlingen, Hausen ob Verena, Mahlstetten und die Stadt Spaichingen.