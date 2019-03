Pianist Eugéne Mursky begeistert Zuhörer im Gewerbemuseum

Auf ein besonderes musikalisches Ereignis haben sich die Besucher des Chopin-Konzertes im Gewerbemuseum am vergangenen Samstag gefreut. Eugéne Mursky, der renommierte ukrainische, in Berlin lebende Pianist, kann mit zahlreichen Auszeichnungen und Konzertkritiken in den Feuilletons großer Zeitungen aufwarten, in denen sich die Kritiker in ihrem Lob überbieten.

Mursky gilt als großer Chopin-Interpret und spielt auf den großen Konzertbühnen in Europa, Amerika und Asiens. Die Erwartungen des Publikums wurden nicht enttäuscht. Für den tosenden Beifall und stehende Ovationen revanchierte sich der Künstler mit drei Zugaben. Ebenfalls dabei: Klavierstücke von Frederik Chopin.

Dass alle Stühle in den Räumlichkeiten des Gewerbemuseums voll besetzt war, tat dem Hörerlebnis gut. Die besondere Akustik des Saales und das kraftvolle und dynamische Spiel Murskys ergaben so einen perfekten Klang, der den starken Charakter der Stücke voll zur Geltung brachte. Mursky überzeugte dabei nicht nur virtuos mit seinem musikalisches Verständnis für den Komponisten, sondern demonstrierte auch technische Perfektion in den leisen wie in den schnellen Passagen.