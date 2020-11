Pflegefachkräfte schließen ihre Ausbildung ab

Nach langer, intensiver Vorbereitung auf das Examen sind 16 Altenpfleger und 25 Altenpflegehelfer in einer Feierstunde an der Edith-Stein-Schule Spaichingen nach erfolgreichem Abschluss verabschiedet worden.

Im Mittelpunkt der Feier, die aufgrund der Corona Verordnung nur in kleinem Rahmen stattfinden konnte, stand die Übergabe der Zeugnisse und Urkunden, welche die Absolventen nun als staatlich examinierte Pflegefachkräfte auszeichnen.

Mit einem Rückblick auf drei Jahre Altenpflegeausbildung zeichnete die Leiterin des Fachbereichs Altenpflege in ihrer Ansprache den Weg der Ausbildung auf. Schon bald nach Ausbildungsbeginn waren die Auszubildenden gefordert in der Praxis und in der Schule selbständig und eigenverantwortlich zu arbeiten. Praxisanleiter und Lehrkräfte konnten die Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg zur Altenpflegefachkraft begleiten, sie bei der Weiterentwicklung ihrer sozialen und persönlichen Kompetenzen unterstützen und ihnen vor allem Fach- und Handlungskompetenz vermitteln.

Mit dem Abschluss zur Altenpflegefachkraft haben die Auszubildenden einen wichtigen Meilenstein in ihrem Leben erreicht und können die ihnen anvertrauten alten Menschen professionell pflegen und beraten. Für die zukünftige Arbeit mit neuen Aufgaben und Herausforderungen wünschte Frau Metzger (Stv. Schulleiterin), dass die neuen Pflegekräfte ihren Weg glücklich und zufrieden mit Gottes Segen weitergehen können.

Die neuen Pflegefachkräfte bedankten sich bei Lehrern und Dozenten für die schöne und lehrreiche Schulzeit. Mit einem Liedbeitrag und bei einem Glas Sekt und Fingerfood, natürlich unter Berücksichtigung der Abstands- und Hygieneregeln, fand die Feierstunde in entspannter Atmosphäre ihren Abschluss.

Examinierte Altenpfleger:

Liridona Bajraj (Altenzentrum St. Anna), Nicole Beidel (HeikeRabmund Pflege), Fabian Maurice Büttner (Vinzenz von Paul Hospital), Ümmü Gülsüm Demir (Pflegehaus am Eschachpark), Tugba Demirhan (Altenzentrum St. Ulrich), Melina Despina Dimou (Häuslicher Pflegedienst "Regenbogen"), Mariya Dovletnazarova (Seniorenzentrum Bethel Trossingen), Sandra Tatjana Eschle (Haus Lebensquelle), Jana Madeleine Gompper (Altenzentrum St. Antonius), Paula-Florentina Jakob (Vinzenz von Paul Hospital), Sabrina Mayer (AWO Pflegeheim St. Josef), Sasa Milanovic (Altenzentrum St. Anna), Melissa Muric (Altenzentrum St. Konrad), Sabrina Muric (Häuslicher Pflegedienst "Regenbogen"), Denise Nagy (Haus Edelberg Senioren-Zentrum Pfauenhof), Monique Zielonka (Pflegeresidenz Rosengarten GmbH).

Examinierte Altenpflegehelfer sind:

Mohamed Ahmed-Mohamud (Altenzentrum St. Anna), Amon Kimberly (Altenzentrum St. Josef), Andras Melinda (Haus Edelberg Senioren-Zentrum Pfauenhof), Carlos Bächle (Pflegehaus am Schloss), Irina Baumbach (Altenzentrum St. Josef), Virginia Bellusci (Spital am Nägelesgraben), Michelle Benne (Altenzentrum St. Elisabeth), Vanessa Dold (Pflegehaus am Schloss), Eniko Fodor (Altenzentrum St. Anna), Carmen Jundt (HeikeRabmund Pflege), Valentina Kafcak (Haus Edelberg Senioren-Zentrum Pfauenhof), Wiktoria Vanessa Köhl (Altenzentrum Bürgerheim Tuttlingen), Faketa Lukac-Mazza (Pflege- und Betreuungsdienst Rimpel + Hipp), Bettina Mahncke (Altenzentrum Bürgerheim Tuttlingen), Alicia Martin (Pflegehaus am Schloss), Maria Luisa Matveev (Altenzentrum Dr.-Karl-Hohner-Heim), Lea Mengel (Elias-Schrenk-Haus), Jason Ruppel (Seniorenzentrum Bethel), Maria Katharina Schlegel-Heß (Diakonie ambulant Schwarzwald-Baar e.V.), Lea Schräpel (Pflegedienst St. Franziskus Spaichingen), Sarah Seid (Seniorenzentrum im Brühl), Mareike Skommadau (Altenzentrum St. Antonius), Sandra Sterr (Pflege- und Betreuungsdienst Rimpel + Hipp), Ella Walender (Pflegedienst St. Franziskus Rottweil), Maru Weinmann (Seniorenzentrum im Brühl).