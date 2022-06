Pfingstkonzert auf dem Dreifaltigkeitsberg

„ Musik kann zum Frieden beitragen“, mit diesen Worten begrüßte Pater Alfons die Gemeinde zu Beginn des Konzertes mit dem Violinisten Magnus Schlichtig in der Dreifaltigkeitsberg Kirche am Pfingstmontag. Die spirituelle Haltung von Schlichtig ermöglichte diese Interpretationen. Das Konzert begann mit einer Improvisation im Sinne der pfingstlichen Geistesgegenwart. Mit der Partita in E-Dur von Bach gelang es Schlichtig mit vielen Nuancen zu gestalten. Mit dem eigenen Werk „Et Sequuntur Agnum“ (und sie folgen dem Lamm) überzeugte Schlichtig mit seiner Virtuosität. Das brachten zahlreiche Beifallsbekundungen zum Ausdruck. Unter Einbeziehung der Gemeinde durch das stellenweise gemeinsame Singen des Ave Maria weckte er noch mehr das Interesse an der Improvisation. Mit diesem Ausklang endete das Konzert. Die letzten Klänge begleiteten an diesem Abend sicher so manchen nochauch im Zusammenhang mit den visuellen Eindrücken des Altarbildes und der herrlichen Atmosphäre der Bergkirche.