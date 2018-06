Pfefferspray bei Vereinsfeier versprüht

Rund 30 Vereinsmitglieder haben am Sonntag, gegen 4 Uhr, mit Atemwegsreizungen und Husten das Vereinslokal in der Straße „Berneck“ in Schramberg fluchtartig verlassen müssen. Ein bislang unbekannter Täter hat während einer Feier eine nicht bekannte Menge Pfefferspray in den Raum versprüht. Nach kräftigem Lüften konnte der Raum wieder betreten werden. Eine ärztliche Behandlung der Vereinsmitglieder war nicht notwendig. Die Ermittlungen nach dem Verursacher dauern an. (pz)