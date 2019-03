Pfarrer Hubert Fetzer ist am Samstag in Spaichingen gestorben. Damit ist eine wichtige Stimme des menschenliebenden Katholizismus in unserer Region verstummt. Er war in vielem ein Vordenker, stark beeinflusst von Martin Buber und dem aus Bubsheim stammenden Moraltheologen Fridolin Stier.

Geboren war Fetzer am 27. Dezember 1930 in Denkingen und wuchs dort mit seinen beiden Brüdern Gebhard und Josef auf. Letzterer lebt in Denkingen, der älteste Bruder in Reutlingen. Hubert Fetzer besuchte das Gymnasium im Konvikt in Rottweil und studierte in Tübingen Theologie. 1955 wurde er in Rot an der Rot zum Priester geweiht. 1955 bis 1959 wirkte er in Esslingen bei Stuttgart in St. Paul und danach in Esslingen in St. Augustinus.

1973 bis 1985 war er Pfarrer in Albstadt-Tailfingen, 1985 bis 1991 in Magstadt und von 1991 bis 1999 in Seitingen-Oberflacht. Seit 1999 war Fetzer in Gosheim im Ruhestand, der allerdings wie bei den meisten Pfarrern kein „klassischer“ war. Denn Hubert Fetzer half aus, wenn er in den Gemeinden der Gegend gebraucht wurde, hielt Gottesdienste in der Denkinger Nikolauskapelle, die Fetzers besonders am Herzen liegt, hielt Familiengottesdienste, bis seine Krankheit ihm das nicht mehr möglich machte.

Er war ein Pfarrer, der die Menschen im Blick hatte und wenn nötig auch sehr unbequem gegenüber „den Mächtigen“ war. Zum Beispiel meldete er sich zu Wort, wenn es unmenschlich zuging, Menschen durch Gewinnkalkül auf die Straße gesetzt wurden. Er erhob zusammen mit Dr. Margret Marquart aus Böttingen die Stimme gegen die Eskalation, als ein Sondereinsatzkomando Böttingen stürmte, weil eine aus Afrika stammende Mutter ihr Kind nicht an das Jugendamt herausgeben wollte und sich mit einem Messer fuchtelnd in ihrer Wohnung einschloss.

Mit Marquart verband Fetzer eine tiefgründige Freundschaft, denn sie verstand ihren Glauben ebenso wie er: Sie hatte ihr Leben der ärztlichen Versorgung in Afrika gewidmet und ein Krankenhaus in Ghana gegründet. Sie lebte im Ruhestand bis zu ihrem Tod in Böttingen. Ihrer Ghana-Hife wollte Hubert Fetzer auch seine Trauerspenden zukommen lassen.

Fetzer beschäftigte sich mit der Ökumene. Zu einer Zeit, als das überhaupt noch nicht üblich war, feierte er mit evangelischen Kollegen ökumenische Gottesdienste – hatte auch den Mut, die Kommunion an alle auszuteilen, egal ob katholisch oder evangelisch. Fetzer war sehr belesen, lernte unter anderem neben Hebräisch und Griechisch, die er beide beherrschte, auch Arabisch. Er kannte sich gut mit dem Islam und dem Judentum aus.

Der Orient in seiner faszinierenden Vielfalt lag ihm am Herzen, er reiste viel dorthin, auch als Reiseleiter, vor allem natürlich, weil diese Reisen das Bibelverständnis erleichterten. Die historisch-kritische Schriftauslegung war ihm theologisch wichtig.

Genau wie das Bestehen auf einem unverfälschten Verständnis der Nächstenliebe und dessen, wer der Nächste ist, nämlich nicht nur der Gleiche. Fetzer lag auch die Jugendarbeit sehr am Herzen, er ging ganz unkompliziert mit seinen Pfarrkindern um. Almut Christ, die heute viel in der Spaichinger evangelischen Gemeinde aktiv ist, führte ihm für viele Jahre den Haushalt und zählt so zu seiner Familie.

Wenn man die Entwicklung der katholischen Kirche betrachtet hin zu Papst Franziskus, der Barmherzigkeit, also laienhaft gesprochen der nachsichtige, liebevolle und unterstützende Umgang mit den Menschen und sich selbst als die wichtigste Botschaft des Christentums bezeichnet, dann spürt man, dass Hubert Fetzer dieser Entwicklung weit voraus war – und für viele Katholiken immer noch ist.

Am Samstag ist er – bis zuletzt geistig hellwach aber schwer krank – in Spaichingen im Altenzentrum eingeschlafen.