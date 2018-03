Pfarrer Amann predigt in Reimform

Wer glaubte, dass am Sonntagmorgen die närrische Energie verpufft sei, der irrte. Pfarrer Amann und seine musikalischen Mitstreiter Volker Schweizer und Maria Münch mit ihrem Narrensamen sorgten dafür, dass der Gottesdienst zu einem Erlebnis wurde. Wenn von der Orgel Narrenmärsche erklingen, wenn Kinder auf der Suche nach Wasser sind und wenn Pfarrer Amann in Reimform die Predigt hält, dass die Ohren gespitzt werden, dann darf ausgiebig gelacht werden. Der Pfarrer fand die Stellen, wo Weihwasser gespritzt werden musste, und er tat dies mit hintersinnigen Worten und man könnte fast sagen, dass dies ein geistiges „Vorglühen“ war.

Beim Zunftmeisterempfang waren die hohen Herrschaften unter sich. Wieder begrüßte Jenny Schutzmach mit ihrer Strahlkraft die Vertreter umliegender Vereinigungen, die Abordnungen der Zünfte und die freiwilligen Helfer, ohne die so ein Narrentreffen nicht möglich geworden wäre. Bernd Mager vom Tuttlinger Landratsamt war als Stellvertreter des Landrats angereist. Er meinte: „Ich bin allemal so gut wie`s Original“ und verlieh den „Bären-Orden“ an Jenny Schutzbach, die von einer „supertollen Unterstützung von allen Seiten“ sprach. Für die Helfer gab`s einen Orden, ebenso für alle Vertreter der Zünfte. Geschenke wurden ausgetauscht und Lobeshymnen angestimmt. Zunftpräsident Reinhold Hafen freute sich über den großen Zuspruch und schwärmte vom guten Miteinander im Heuberg-Ring. Ralf Schutzbach überbrachte Glückwünsche und ein Geschenk von allen Vereinen.