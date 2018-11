Personelle Veränderungen im Gesundheitszentrum

Im Gesundheitszentrum Spaichingen hat es ein paar personelle Veränderungen gegeben.

Ab dem 1. Januar 2019 übernimmt Dr. Philipp Kaiser die Leitung der Medizinischen Klinik im Gesundheitszentrum Spaichingen von Chefarzt Dr. Bernd M. Sauer, der in Rente geht. Philipp Kaiser ist Facharzt für Innere Medizin und Nephrologie, Diabetologie und Gastroenterologie. Er arbeitet schon seit mehreren Jahren im Klinikum Landkreis Tuttlingen. Seit 2013 ist er als Oberarzt und seit 2017 als Leitender Oberarzt im Gesundheitszentrum Spaichingen in der Medizinischen Klinik beschäftigt. Davor arbeitete er von 2006 bis 2013 im Evangelischen Krankenhaus Wesel. Kaiser wohnt mit seiner Frau, die als Diabetologin im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) des Klinikums angestellt ist, und seinen drei Kindern in Frittlingen. Bernd M. Sauer bleibt dem Klinikum als langjähriger Experte auf dem Fachgebiet der Gastroenterologie auch über den Dezember 2018 hinaus verbunden und beteiligt sich weiterhin aktiv an der Patientenversorgung: In Spaichingen wird er das Team um Dr. Sauer auch in Zukunft unterstützen und für die Patienten zur Verfügung stehen.

In der Medizinischen Klinik in Spaichingen werden jedes Jahr rund 2200 Patienten vollstationär behandelt. Dabei wird das gesamte Spektrum internistischer Krankheitsbilder abgedeckt. Schwerpunkte liegen auf der Behandlung gastroenterologischer Beschwerden sowie der Behandlung des Diabetes und seiner Folgeerkrankungen. Um eine qualitativ hochwertige Versorgung zu gewährleisten, zertifiziert die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) die Einrichtungen.

Im Gesundheitszentrum Spaichingen gibt es eine weitere personelle Veränderung. Seit dem 1. Oktober ist Silke Israel die neue ärztliche Leiterin des Zentrums für Ambulantes Operieren (ZAO). Sie folgt auf diesem Posten auf Dr. Sebastian Schröpfer, der nun leitender Oberarzt der Anästhesie ist. Die Fachärztin für Anästhesiologie war viele Jahre in der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik und im Universitätsklinikum in Tübingen beschäftigt. Silke Israel verfügt sowohl über Expertise als Ärztin als auch über umfassendes Wissen aus der Krankenpflege: Vor dem Studium der Humanmedizin schloss sie die staatliche Prüfung in der Krankenpflege ab und arbeitete mehrere Jahre in diesem Bereich. Das Zentrum für Ambulantes Operieren (ZAO) wird von allen operierenden Abteilungen des Klinikums genutzt. (pm)