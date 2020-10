Person bleibt im Aufzug stecken

Am Sonntagnachmittag hat die Feuerwehr geholfen, als gegen 17.30 Uhr ein Aufzug in einer Wohnanlage im Spaichinger Zentrum zum Stehen kam. Da eine Person in dem stehengebliebenen Aufzug eingeschlossen war, wurde die Feuerwehr Spaichingen alarmiert.

Als die Feuerwehr wenig später am Gebäude eintraf, war ein Mitarbeiter der Aufzugsfirma angetroffen. Dieser war bereits vor der Feuerwehr informiert worden und hatte die Person soeben aus dem Aufzug befreit. Die Feuerwehr musste daher nicht tätig werden; die betroffene Person war wohlauf. Im Einsatz war die Feuerwehr Spaichingen mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften.