Ein 68-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Dienstag gegen 10.25 Uhr auf der Sallancher Straße in eine nicht vorschriftsmäßig abgesicherte Baustelle gefahren und gestürzt. Der Biker musste laut Polizei mit dem Rettungsdienst ins Klinikum eingeliefert werden und wird dort ein paar Tage verbleiben müssen. Gegen die beiden Verantwortlichen der Baustelle wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Sachschaden am Fahrrad wird auf rund 200 Euro geschätzt.