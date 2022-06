Patroziniumsfest und Hock in Spaichingen

Die Katholische Kirchengemeinde Spaichingen feiert am Sonntag, 26. Juni, das Patronat der Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul. Zu diesem Patroziniumsfest, traditionell am letzten Sonntag im Juni gefeiert, laden der Kirchengemeinderat und das Pastoralteam ganz herzlich ein.

Eröffnet wird dieser Festtag mit einem feierlichen Gottesdienst um 10.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche unter Mitwirkung des Kinder-, Jugendchor sowie S(w)inging Pool und dem Kirchenchor. Im Anschluss an den Gottesdienst wird der Kirchengemeinderat bei einem gemütlichen Hock auf dem Labyrinth-Platz vor dem Edith-Stein-Haus die Teilnehmer bewirten.

Zwei Nachwuchsorganisten aus der Gemeinde werden dann um 13 Uhr in der Stadtpfarrkirche eine Kostprobe ihres Könnens geben, in einem rund 25-minütigen, kleinen Orgelkonzert. Maris Weber das Programm, mit dem sie in Kürze ihre Abschlussprüfung bestreiten wird und Samuel Fehrenbacher wird im Oktober die C Ausbildung an der Hochschule für Kirchenmusik in Rottenburg aufnehmen.