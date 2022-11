Pater Otmar: An der Seite der Menschen in Mali

Das Geld, das die Leser der Schwäbischen Zeitung im Rahmen der Weihnachtsspendenaktion geben, hilft in der Not, Leben zu retten und darüberhinaus durch interreligiöse Beziehungen, Bildung und Bildungsunterstützung ein solides Fundament des Friedens und des Zusammenlebens im afrikanischen Mali aufzubauen. Derjenige, der dafür steht, dass jeder Cent genau dafür ankommt, ist Pater Otmar Strzoda. Der Pater der Afrikamissionare (Weiße Väter) lebt und arbeitet seit Jahrzehnten in diesem Land. Er ist aber auch eng mit Spaichingen verbunden, hat einen Teil seines Leben hier verbracht und hat Familie hier.

Schwierige globale Seite

Mali ist wahrscheinlich eines der schwierigsten Umfelder, in denen Menschen von Nichtregierungs- oder kirchlichen Organisationen ihren Dienst tun. Gleich mehrere Militärputsche und ein stetiger Druck von islamistischen Gruppen machen das Leben der Bewohner und der Helfer sehr schwierig. Vor allem Nord-Mali gilt als Rückzugsort von islamistischen Rebellengruppen und auch die internationale Lage ist nicht einfach. Die Bundeswehrmission dort ist gescheitert, bis Mitte 2024 ziehen die Truppen ab.

Das ist die eine, die globale Seite. Sie ist verknüpft mit Flüchtlingsbewegungen, die durch Armut, klima- und gewaltbedingte Vertreibungen angestoßen wird. Auf der anderen Seite steht das, worum sich so viele Menschen in dem Land bemühen: Frieden und Entwicklung. Muslime wie Christen. Immer mit dabei: Pater Otmar, der kurz vor seinem 83. Geburtstag steht.

Austausch zwischen Christen und Muslimen

95 Prozent der mali’schen Bevölkerung ist muslimisch und das Verhältnis zu den Christen ist gut, berichtet Pater Otmar. Die Bemühungen des Paters und seiner Mitbrüder - inzwischen sind die Weißen Väter zu einem großen Teil Einheimische, auch der Bischof (die Bezeichnung bezieht sich sowieso auf die Tracht und nicht die Hautfarbe) - um Bildung, die Unterstützung für die Armen, auch im medizinischen Bereich, wird, so ist es auch in anderen Publikationen zu lesen, allgemein anerkannt.

Pater Otmar ist im Bildungsbereich - es gibt ein Zentrum für interreligiösen Dialog - voll eingebunden. Dabei tauschen Christen und Muslime in Respekt und Wertschätzung ihre jeweiligen Positionen aus: Wie sehen Christen, wie Muslime Geld? Ein früheres Thema war Glaubenswechseln, Genitalverstümmelung, aber auch Fragen von Gesundheit sind Thema. So war im November der Tag der Diabetes, die Gesundheitsministerin war anwesend.

Konkrete Hilfe: Ausbildung und Nothilfe

Ausgleich zwischen den Relionen sind die eine Seite. Die andere ist ganz konkrete Hilfe, die Pater Otmar mit den Spenden der Leser, aber auch zahlreicher anderer Unterstützer leistet, und so soll es auch in kommenden Jahr mit dem Geld der jetzigen Aktion sein. Ein taubstummer Mann konnte seine Schreinerwerkstatt ausstatten, die Söhne einer mittellosen Witwe können weiter als Schreiner ausgebildet werden, der Tochter einer zwölfköpfigen Familie wird die Ausbildung zur Krankeschwester finanziert.

Ein junger Mann, André, habe jetzt das Arztstudium sehr gut abgeschlossen und werde jetzt im Senegal zum Kinderchirurgen ausgebildet. Was allerdings 2000 Euro im Jahr kostet, so Pater Otmar. „Diese Hilfe für Studien sind für mich wichtig“, so Otmar, „damit wir die jungen Menschen auf die eigenen Beine stellen können und sie für die Gesellschaft wichtig sind.“

Kein Geld für Essen – noch weniger für Dialyse

Ganz konkret Leben rettet die Spende unter anderem außerdem so: Im Krankenhaus in Bamako sind 38 Dialysepatienten. „Die Regierung zahlt zwar die Dialyse, aber für jede Dialyse, zwei Mal pro Woche, muss der Kranke noch je zehn Euro zahlen, wobei er nicht mal das Geld zum Essen hat.“

Seit Jahren unterstützen die Leser der Schwäbischen Zeitung den Spaichinger Pater. Er war im Frühjahr mehrere Monate sehr krank, aber jetzt arbeitet er wieder. Unermüdlich für und mit den Menschen in Mali, eines der ärmsten Länder der Welt.