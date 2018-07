Pater Matthäus verlässt Spaichingen

Pater Matthäus verabschiedet sich am Donnerstag, 22. September, nach elf Jahren aus der Seelsorgeeinheit am Dreifaltigkeitsberg in Spaichingen. Er wird die Leitung des Claretinerseminars in Frankfurt am Main übernehmen. Diese Hausgemeinschaft kümmert sich um die Pfarrerseelsorge, Kranken- und Altenheimseelsorge und außerordentliche Seelsorge. Elf Mitbrüder aus verschiedenen Kontinenten leben und arbeiten dort. Die Versetzung kam sowohl für Pater Matthäus als auch für viele Spaichinger überraschend. Der Wechsel der Amtspersonen ist im Ordensleben üblich. Pater Matthäus kommt aus Südindien und hatte schon als Ministrant in der Heimatpfarrei Teekoy im Bundesstaat Kerala den Wunsch, Missionar zu werden. Nach Deutschland kam er 1962 im Alter von 18 Jahren. Nach einem halben Jahr Sprachkurs absolvierte er sein Noviziat auf dem Dreifaltigkeitsberg. Von 1964 bis 1969 studierte er Theologie an der Jesuiten Hochschule St. Georgen in Frankfurt. Im Juli 1969 wurde er im Kaiserdom in Frankfurt zum Priester geweiht. Seine Primiz feierte er in der Kapellenkirche in Rottweil. Von 1970 bis 2000 war er in vier südindischen Bundesstaaten tätig und kam im Juni 2000 zur Seelsorgeeinheit am Dreifaltigkeitsberg. Hier war er im Altenzentrum St. Josef, im Klinikum Spaichingen und in der Seelsorgeeinheit tätig. Pater Matthäus wird am 11. September in der Sonntagsmesse in der Krankenhauskapelle verabschiedet. Beginn ist um 10.15 Uhr