Pater Ankit wird neuer Pfarrer auf dem Heuberg

Nun ist es offiziell: Pater Ankit Chaudhary wird neuer leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Oberer Heuberg. Und auch bei den Claretinern auf dem Dreifaltigkeitsberg gibt es neue Entwicklungen.

Nach dem Weggang des beliebten Seelsorgers Pfarrer Johannes Amann war die rund einjährige Vakanzzeit in der Seelsorgeeinheit Oberer Heuberg durch die Zusammenarbeit des Pastoralteams m Dekanat Tuttlingen-Spaichingen und vieler Ehrenamtlicher überbrückt worden. Zur Seelsorgeeinheit Oberer Heuberg gehören die Kirchengemeinden Böttingen, Bubsheim, Egesheim, Königsheim, Mahlstetten und Reichenbach.

In den vergangenen Monaten ging es nun um die Frage: „Wie geht es weiter?“ Wie Dekanatsreferent Hans-Peter Mattes in einer Pressemitteilung mitteilte, sei die Diözesan- und Dekanatsleitung nun dankbar und froh, eine langfristige gemeinsame Lösung zusammen mit den Claretinern gefunden zu haben. So wird der aktuelle Administrator und bereits aktive Seelsorger in der Seelsorgeeinheit Oberer Heuberg, Pater Ankit Chaudhary, nach seiner nun erfolgreich abgeschlossenen zweiten Dienstprüfung zum neuen leitenden Pfarrer ernannt.

Mit im Team ist weiterhin Gemeindereferentin Sylvia Straub, die auch einen Auftrag als Schul-Religionslehrerin hat. Neu hinzu kommt ab 1. September zudem eine Stelle für einen Ausbildungsdiakon, ebenfalls seitens der Claretiner. Dieses Amt übernimmt Frater Martins Ugbede Omale. Zudem wird Amedeus Beda Tarimo als pastoraler Mitarbeiter noch bis Ostern 2022 in der Seelsorgeeinheit bleiben wird.

Wohnen werden Pater Ankit und Frater Martins im Pfarrhaus in Böttingen wie auch im Missionshaus auf dem Dreifaltigkeitsberg. Pater Ankit wird im Laufe des Herbstes von Dekan Matthias Koschar in sein Amt eingeführt.

Dies verkündete nun Dekanatsreferent Hans-Peter Mattes im Namen der Dekanatsleitung in einer Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses der Seelsorgeeinheit Oberer Heuberg.