Parkplatz nimmt Gestalt an

Der Parkplatz am Balgheimer Friedhof nimmt Gestalt an. Davon konnten sich die Gemeinderäte bei einer Besichtigung überzeugen.

Bauleiter Jörg Sölle vom Ingenieurbüro Breinlinger erhielt den Auftrag, in der südlichen Parkplatzzeile die Parkplatzbreiten von bis zu 3,6 Meter auf maximal drei Meter reduzieren zu lassen; damit kann ein weiterer Parkplatz gewonnen werden. An der Stirnseite der Zufahrt können bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt noch zwei weitere Parkplatzflächen markiert werden.

Auch die Befestigung und Entwässerung des nördlich abzweigenden Feldweganschlusses wurde besprochen. Die Einmündung soll so ausgebildet werden, dass ein problemloses Abbiegen auch mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen möglich ist.

Auch nahmen die Räte den Anschluss des Parkplatzes an den geplanten Verbindungsweg zur Aussegnungshalle in Augenschein. Über die Wegeführung entwickelte sich eine längere Diskussion, in deren Verlauf mehrere Varianten besprochen und wieder verworfen wurden. Aufgrund des schwierigen Geländes ist eine optimale Lösung wohl nicht machbar. Der Gemeinderat war mit Architekt Lehr bemüht, eine für Gehbehinderte zumutbare Wegeführung, die in den vorgegebenen Finanzrahmen passt, zu finden. Um eine möglichst flach geneigte Trasse vom Parkplatz her zu erreichen, soll der Weg nun oberhalb der obersten Grabzeile abgehend vom Parkplatzanschluss schräg in Richtung Aussegnungshalle geführt und komplett gepflastert werden.

Einigkeit bestand darin, dass als Abgrenzung zum Außenbereich der Friedhof unterhalb des neuen Parkplatzes einen Abschlusszaun erhalten soll, der sich entlang des Verbindungsweges fortsetzen soll. Dort dient er gleichzeitig als Schutz vor einer Besteigung des Flachdachs von der Nordseite her. In dem Gitterstabzaun soll es zwei Fußgängereingänge geben und eine Zufahrtsmöglichkeit für den Bauhof.

Architekt Rolf-Dieter Lehr berichtete zudem von den Bauarbeiten an der Aussegnungshalle. Allerdings ist der Vorplatz der Aussegnungshalle noch nicht soweit hergestellt, dass der Glockenturm hätte bereits aufgestellt werden können. Zunächst muss vor dem Belag noch der Stromanschluss wiederhergestellt werden. Jedoch gab es auch beim Glockengießer Verschiebungen, so dass der Turm ohnehin erst Ende Juli geliefert werden soll. Die Glocke wird parallel produziert.

Auf dem Turm wird ein Kreuz – auch in der Funktion als Blitzableiter – angebracht; die Beleuchtung des Kreuzes soll sehr dezent gehalten werden. Als Möblierung vorgesehen ist im vorderen Bereich des Innenraums eine feste Bestuhlung mit Lehnen, im hinteren Bereich Sitzbänke ohne Lehne. Zusätzlich sollen noch Stühle, die variabel im Bedarfsfall aufgestellt werden können, beschafft werden.

Sämtliche von der Baumaßnahme betroffenen und nicht befestigten Flächen sollen begrünt sowie mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt werden. Entlang des Parkplatzes und entlang der nördlichen Friedhofseinzäunung sind zwei parallele Baumreihen vorgesehen. Als Vorbereitung eines Friedhaines für Urnenbestattungen werden auch auf der Freifläche oberhalb der Einzelgrabstätten zwei Baumreihen gepflanzt. Insgesamt zeigte sich der Gemeinderat zufrieden mit dem derzeitigen Baustellenstand.