Die katholische Kirchengemeinde Denkingen feierte dieses Jahr einen etwas anderen Palmsonntag. Und auch in Frittlingen waren die Kinder in die Vorbereitungen auf das Osterfest eingebunden.

Eine große Schar Gläubiger und Kinder versammelte sich in Denkingen mit ihren schmucken Palmen beim Gemeindehaus und wurde von Pater Sabu Palakkal in einer Prozession zur Kirche geleitet. Dort wurden die Palmzweige gesegnet. An Stelle der sonst üblichen Passionsgeschichte las der Lektor eine kindgerechte, etwas andere Fassung des damaligen Geschehens vor. Nach jeder Station sang die Gemeinde eine passende Liedstrophe. Ein Großteil der Leidensgeschichte Jesu wurde vom Künstler August Blepp in der Apsis der Kirche gemalt. Passend zum Text wurden die entsprechenden Bilder angestrahlt. Für die Kinder das Schönste war indessen die vor dem Altar lebensgroße aufgebaute Bildszene „Der kreuztragende Jesus und die weinenden Frauen“. Während der Lesung zog „Jesus“ auf einem Esel in der Kirche ein.

In Frittlingen konnte vor dem Gottesdienst am Palmsonntag Pater Alfons Schmid vom Dreifaltigkeitsberg zahlreiche Palmen beim Kreuz am Fuß des Kirchbergs weihen. Sowohl die Kinder des Kinderhauses hatten kleine Palmen dabei, die sie im Kinderhaus gebastelt hatten, als auch die Erstkommunionkinder, diese kamen aber mit großen Palmen. (Foto rechts) Sie wurden am Freitag zusammen mit Eltern oder Großeltern unter der Leitung von Cäcilia Fiedler vom Geschichts- und Heimatverein in der Pfarrscheuer gebunden und geschmückt. Der Verein ist darum bemüht, den alten Brauch, Palmen für Palmsonntag zu binden, aufrecht zu erhalten. Hier banden auch Seniorinnen und Frauen des Geschichts- und Heimatvereins unter der Leitung von Claudia Schellhorn zahlreiche kleine Palmen, die nach dem Gottesdienst erworben werden konnten. Der Erlös geht an ein Projekt in Indien. Nach der Weihe und dem Evangelium zog eine stattliche, Prozession mit Palmenträgern den Kirchberg hinauf.