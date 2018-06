Palliativnetz stellt sich neu auf

Das Palliativnetz im Landkreis Tuttlingen: Es ermöglicht seit vier Jahren eine spezielle ärztliche sowie ambulante Behandlung und Pflege von Sterbenden für Kassenpatienten. Der Vorstand des gemeinnützigen Vereins, den es bereits seit 2009 gibt, hat in dieser Zeit viele Höhen und Tiefen durchgestanden, gerade in der Anfangszeit. Jetzt ziehen sich einige Vorstandsmitglieder zurück.

„Es hat sich in den vergangenen Jahren eine palliative Kultur auf dem Campus in Spaichingen entwickelt“, sagt Dr. Cornelia Seiterich-Stegmann beim Pressegespräch am Mittwochabend im Spaichinger Gesundheitszentrum. Zum einen sei da das Hospiz am Dreifaltigkeitsberg, der dazugehörige Hospizverein und das Palliativnetz, dessen Büro ebenfalls auf dem Klinikgelände liegt. Zufrieden, vielleicht auch ein wenig stolz, blicken die Vorstandsmitglieder des gemeinnützigen Vereins auf das zurück, was hinter ihnen liegt.

2008 hat man sich das erste Mal getroffen, um ein solches Netz im Landkreis Tuttlingen anzustoßen. Bis Mitstreiter, wie vier Ärzte, drei Pflegedienste und eine Koordinatorin, gewonnen, die rechtlichen Strukturen geschaffen sowie die Verträge mit den Krankenkassen unterschrieben werden konnten, vergingen drei weitere Jahre. 2011 konnte der Verein dann schließlich seine Arbeit offiziell aufnehmen – mit dem Ziel, unheilbar kranken Menschen zu ermöglichen, zu Hause im Kreis ihrer Familie zu sterben. Bis heute erfüllte er diesen letzten Wunsch rund 360 Patienten im Kreis Tuttlingen.

Jetzt steht das Palliativnetz vor einer kleinen Zäsur. Pioniere, wie Katja Krause (bisherige zweite Vorsitzende), Dr. Lambert Krause (bisheriger Schatzmeister) und Dr. Alex Lux (bisheriger Beisitzer) ziehen sich zurück. Neu im Vorstand sind Daniel Günther (künftiger Schatzmeister) und Volker Teufel (künftiger zweiter Vorsitzender).

Und auch an der Spitze tut sich etwas: Dr. Albrecht Dapp gibt seinen Vorsitz an den 52-Jährigen Jürgen Zinsmayer ab, der auch Bürgermeister von Renquishausen ist. Es sei ein guter Zeitpunkt dafür, sagt Dapp. Denn Ende des Monats geht der 64-Jährige in seiner Funktion als Chefarzt der Medizinischen Klinik Spaichingen in Ruhestand: „Ich möchte jetzt ein anderes Leben führen, und dazu passt auch der mit viel Arbeit verbundene Vorsitz nicht mehr.“ Er freue sich, dass Jürgen Zinsmayer die Herausforderung angenommen hat.

Für Zukunft gewappnet

Herausforderungen dürfte es in den kommenden Jahren ausreichend geben, allein schon wegen des demografischen Wandels. Schon jetzt sei die ambulante palliative Versorgung in einem Flächenlandkreis wie Tuttlingen mit dem derzeitigen Personalstamm nur schwer zu stemmen, sagt Dr. Cornelia Seiterich-Stegmann. Dennoch sieht man sich für die Zukunft gewappnet. Sie sagt: „So eine Vereinsarbeit schweißt eng zusammen.“

Erste Ansprechpartnerin:

Erste Ansprechpartnerin beim Palliativnetz Landkreis Tuttlingen ist Petra Kratt. Über die Koordinatorin können Patienten, Angehörige und Ärzte Kontakt mit dem gemeinnützigen Verein aufnehmen. Das Büro befindet sich im Paul-Ehrlich-Weg 10 in Spaichingen, Telefon 07424/ 9 31 35 13, E-Mail: info@palliativnetz-tut.de. Weitere Infos gibt’s unter www.palliativnetz-tut.de.