Seit zehn Jahren können Menschen, die todkrank und „austherapiert“ sind, trotz Schmerzen und anderen massiven Beschwerden zuhause von speziell dafür ausgebildeten Pflegern, Pflegerinnen und Ärzten betreut werden. Der Begriff, der dieses Versorgungsnetz beschreibt, ist sperrig: Spezialisierte Ambulante Palliativ Versorgung, kurz SAPV. Der Verein, der dies trägt, heißt PalliativNetz. Regina Braungart hat den Vorsitzenden Volker Teufel zur Arbeit des Vereins, seiner persönlichen Zwischenbilanz und dazu befragt, ob das derzeitige Gesundheitssystem auch auf Dauer Raum für eine solche Versorgung bieten wird.

Herr Teufel, haben Sie ein persönliches Fazit zu diesem „runden“ Datum?

Ja, nämlich, dass sich das PalliativNetz inzwischen auf einem hohen Niveau sehr stabil etabliert hat. Leider kann sich aber noch eine Vielzahl der Menschen kein rechtes Bild von unserer Arbeit machen. Manche verwechseln es mit Sterbehilfe, richtig wäre Hilfe beim Sterben, das bedeutet den Sterbeprozess zu erleichtern und es Kranken zu ermöglichen, daheim in ihrer gewohnten Umgebung sterben zu dürfen.

Wie viele Menschen hat das PalliativNetz in diesen zehn Jahren begleitet?

Etwa 1200. Mit steigender Tendenz. Es sind mittlerweile zwischen 160 und 180 Patienten pro Jahr, aber der Bedarf wäre größer.

Wie hat das Ganze begonnen?

Vor mehr als zehn Jahren hat es mit einem Lenkungsteam angefangen. Palliativärzte gab es drei, und nur eine Koordinatorin war fest angestellt. Wir hatten einen Pflegedienst als Kooperationspartner, aber der hatte zur Versorgung der eigenen Patienten irgendwann selbst zu wenig Personal. Mittlerweile haben wir – entgegen dem Trend – sechs hochqualifizierte Fachkräfte gewinnen und anstellen können.

Wir könnten noch weitere einstellen, müssen aber aufpassen, dass wir die Gehälter auch bei eventuellen Schwankungen finanzieren können. Verändert hat sich auch, dass es inzwischen Verträge mit den Kassen gibt, die die Landes- und Bundesarbeitsgemeinschaft ausgehandelt haben. Das erleichtert manches, wir müssen dadurch aber auch bestimmte Bedingungen erfüllen. Es wird sicher darin münden, dass sich Palliativnetze zertifizieren lassen müssen.

Aber sind Sie finanziell und von den Rahmenbedingungen her ausreichend ausgestattet?

Eigentlich ja, durch das, was wir verdienen, was wir an Mitgliedsbeiträgen einnehmen und an Spenden bekommen. Durch Spenden konnte z.B. ein transportables Ultraschallgerät angeschaffen werden. Doch als gemeinnütziger Verein dürfen wir nicht zu große Rücklagen bilden. Trotzdem muss gewährleistet sein, eventuell niedrige Patientenzahlen finanziell abzufedern. Ich kann nicht nachvollziehen, dass der Gesetzgeber hier keine Sicherheiten schafft, wir haben keinen Träger, beziehungsweise keine Basisunterstützung. Wir sind auf uns selbst gestellt.

Haben Sie in der Zeit auch eine Art Bewusstseinswandel der Gesellschaft festgestellt?

Das ist innerhalb von nur zehn Jahren schwer zu beurteilen. Grundsätzlich ist die Mundpropaganda von Angehörigen der Verstorbenen die beste Werbung, denn sie haben verstanden, was SAPV leistet. Ich bin überzeugt, dass es noch Jahrzehnte dauert, bis wirklich begriffen wird, was die Palliativmedizin von heilender Medizin unterscheidet. Auch manche Kollegen verstehen Palliativ immer noch als Niederlage.

Defizite gibt es auch in den Kliniken und bei Hausärzten bei der Zuweisung von Patienten. Ich fände es notwendig, dass den Kranken bei einem unheilbaren Krankheitsverlauf Trost vermittelt und die SAPV eingeschaltet wird.

Es gibt ja die starke Kritik, wie etwa jüngst von Professor Maio in Spaichingen, am System, das finanzielle Anreize für Apparatemedizin setzt.

Ja, leider werden die wesentlich besser vergütet als z.B. Gespräche oder weniger invasive Maßnahmen. Diese falschen Anreize dürfen nicht zu Lasten der Patienten gehen, eine Änderung könnte eine durch ökonomischen Druck erfolgte Überversorgung reduzieren.

Bemerken Sie hier eine Veränderung? Es soll ja sogar so sein, dass manchmal Menschen am Schluss eher gequält werden, oder?

Nein, bisher nicht, grundsätzlich muss man einfach akzeptieren, dass unsere Biologie beinhaltet, dass der Mensch stirbt. Bei einer Fortbildung in der Polizeihochschule wurde der Chefarzt einer Intensivstation gefragt, ob es sein kann, dass Patienten länger als notwendig beatmet werden, nur weil es besser vergütet wird. Das hat er verneint. Aber genau dies habe ich erlebt.

Ist es für Ihre Mitarbeiter und die Ärzte nicht belastend: Zu 100 Prozent werden die Menschen sterben, die sie versorgen?

Nein, eher das Gegenteil ist der Fall: Das Team besteht aus überwiegend jungen Menschen, die eben diese Übertherapie am Lebensende sehr kritisch sehen. Für sie ist die Versorgung von Sterbenden zusammen mit den Angehörigen befriedigender und ganzheitlicher, als die Arbeit, die sie vorher machen mussten. Dass die Menschen in Würde sterben dürfen und dass man sie dabei begleitet und ihre Leiden lindert, vermittle eine Erfahrung, die außerordentlich erfüllend sei.

Was würden Sie sich – denken sie zehn Jahre weiter – für Ihr Feld wünschen?

Zum einen wäre es für mich wunderbar, wenn alles so stabil und professionell wie bisher weiterlaufen würde, zum anderen aber auch durch mehr FachpflegerInnen und Ärzte das PalliativNetz weiter auszubauen. Und ich wünschte mir eine verbesserte Zusammenarbeit mit den Kliniken und Hausärzten, um uns ihre Patienten anzuvertrauen.

Wird es Sie in 20 Jahren noch geben?

Die Palliativmedizin? Zweifellos. Der Bedarf wir immer größer werden in einer überalterten und kränker werdenden Gesellschaft.

Was motiviert Sie persönlich zu diesem Ehrenamt in der Rente?

Ich habe mich in die Schmerztherapie eingearbeitet, mich palliativ weitergebildet, Kongresse besucht und recht spät erfahren, wie groß das Feld der Palliativmedizin ist. Durch meinen Beruf als Arzt habe ich ein gutes Leben gehabt und mir dann gedacht, das ist ein kleiner Dank, den ich nun abstatten kann. Und: Ich war unzufrieden mit der Art und Weise, wie viele Menschen sterben.

Feier zum Zehnjährigen

Das zehnjährige Bestehen des Palliativnetzes im Landkreis Tuttlingen wird am Samstag, 21. September, um 14 Uhr mit einem Festakt in der Erich-Fischer-Halle gefeiert. Es gibt Grußworte von Bürgermeister Ralf Fahrländer, Volker Teufel, Landrat Stefan Bär, Volker Kauder, MdB, und Professor Gerhild Becker, Ärztliche Direktorin der Palliativmedizin am Universitätsklinikum Freiburg.