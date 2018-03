Pachtflächen-Konflikt wieder vor Gericht

Nicht auf eine Verständigung eingelassen haben sich Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher und sein Rechtsanwalt Marc Malleis bei der Gerichtsverhandlung am Mittwochnachmittag im Pachtflächen-Konflikt. Es geht darum, dass ein Spaichinger Landwirt von der Stadt gepachtete Flächen herausgeben soll, die er seit 2013 nach Auslaufen des Vorgängervertrags – wie jahre- und jahrzehntelang zuvor – weiter bearbeitet hat, ohne dass es ab diesem Zeitpunkt einen gültigen Pachtvertrag gab.

Vor dem Landwirtschaftsgericht am Rottweiler Amtsgericht versuchten Richterin Marlies Steffani-Göke und zwei Schöffen, die Sache gütlich zu beenden. Sie schlugen vor, die Bewirtschaftung bis 31. Oktober 2020 weiter zu führen und dann die Flächen an die Stadt zurück zu geben. Damit hätte der Landwirt Zeit, Ersatz für diese, für seinen Betrieb existenziellen Flächen zu suchen.

Eine Einigung sollte verhindern, dass je nach Richterspruch eine der beiden Parteien in die nächste Instanz geht.

Der Sachverhalt war bereits in der Verhandlung vom 6. September 2017 ausführlich behandelt worden. Da hatte der Bürgermeister nach eigenhändigem Stoppen von Mäharbeiten ein sofortiges, mit Polizei durchsetzbares, Betretungsverbot der Flächen per Eilentscheidung juristisch erwirken wollen und war gescheitert.

Nachdem das Betretungsverbot als Eilsache vom Gericht abgelehnt worden war, hatte die Stadt nun Klage eingereicht zur Herausgabe der Flächen. Die Diskussion der Richterin am Mittwoch und der beiden Anwälte drehte sich vor allem um die juristische Bewertung des Zustands, in dem seit 2013 der Landwirt jahrelang unbehelligt weiter auf den Flächen gearbeitet hatte: War es ein Pachtverhältnis, das folgerichtig weiter bestand, oder war es ein Leihvertrag im gegenseitigen Einvernehmen, nachdem der Pachtvertrag nicht gekündigt wurde, aber ausgelaufen war.

Klar war, so ließ es die Richterin durchscheinen, dass eine Kündigungsfrist von wenigen Tagen nicht angemessen gewesen sei.

Der Anwalt des Landwirts ging zwischen 2013 und heute von stillschweigendem Einvernehmen aus bei der Fortsetzung des Pachtverhältnisses. Der Landwirt habe auf die sonst übliche Pachtrechnung gewartet, die im Übrigen auch jetzt jederzeit gestellt werden könne.

Der Anwalt des Bürgermeisters sagte, es habe keinerlei Übereinkunft gegeben, das Verhalten des Landwirts sei als eine „Beschlagnahme“ zu werten.

In drei Wochen verkündet die Richterin das Urteil.

Die Vorgeschichte

Der Landwirt, der zusammen mit Mitgliedern seiner Familie in drei Generationen den Hof bewirtschaftet, hatte bei der turnusmäßigen Erneuerung der Pachtverhältnisse 2013 von der Stadt einen Pachtvertrag zugeschickt bekommen. Darin standen die Flächen, die er und bisher sein Onkel auf demselben Hof bewirtschaftet haben. Das Vertragsschreiben hatte allerdings ein „P.S.“, das es in sich hatte: „Der Abschluss eines Pachtvertrages wird von der Stadt davon abhängig gemacht, dass hinsichtlich der Flächen, die die Stadt für verschiedene Baumaßnahmen von Ihnen und Herrn (Name des Onkels) benötigt, bis ca. Mitte November 2013 eine Einigung erzielt wird.“ Denn die Landwirtsfamilie besaß Flächen im Gewerbegebiet Eschenwasen, die sie nicht verkaufen, sondern dafür Ersatzflächen für ihren Betrieb haben wollte. Also kam es zu einem Umlegungsverfahren. Und für dieses wollte sich die Stadt mittels des vorenthaltenen Pachtvertrags mit dem „P.S.“ das Wohlverhalten sichern.

Der Bauer bekam danach nicht jährlich die übliche Pachtrechnung – absichtlich, wie der Bürgermeister in der Sitzung im September sagte – und bewirtschaftete die rund 30 Prozent seines Betriebes über die Jahre einfach weiter, ohne dass etwas geschah. Bis im April 2017 die Spaichinger Landwirte angeschrieben wurden mit dem Angebot, sich auf die Flächen des Hofes Reichmann zu bewerben. Ein Landwirt, der auch im Gemeinderat sitzt, bewarb sich und bestätigte unserer Zeitung, ihm seien seitens der Stadt die Flächen zugesichert worden. Er habe wohl das höchste Gebot abgegeben.

Der betroffene Landwirt bewirtschaftete zusammen mit seiner Familie seine Flächen weiter, bis er mit Schreiben vom 24. Mai 2017 aufgefordert wurde, das Land zum 2. Juni herauszugeben. Das tat er nicht. Danach kam es nach Hinweisen von Zuträgern an die Stadt zu zwei Szenen, bei denen der Bürgermeister und der Landwirt, der im Rat sitzt, sowie der Bürgermeister und sein Liegenschaftsbereichsleiter Mäharbeiten eigenhändig stoppten.