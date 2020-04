Ostern fällt nicht aus – wird aber anders gefeiert

Gottesdienste in der Kirche sind nach wie vor nicht erlaubt, aber das bevorstehende Osterfest fällt nicht aus. In einer Pressemitteilung hat Pfarrer Robert Aubele von der katholischen Seelsorgeeinheit Dreifaltigkeitsberg in Spaichingen zusammengefasst, wie die bevorstehenden Feiertage begangen werden können.

Bereits am Palmsonntag hatte Pfarrer Robert Aubele Palmzweige gesegnet. „Es sind am Palmsonntag sehr viele in die Kirchen gekommen“, berichtet er, „um sich dieses Zeichen der Hoffnung mit nach Hause zu nehmen. Die Erstkommunionkinder (und auch alle anderen Kinder und Erwachsenen) waren eingeladen, ihre eigenen Palmen in die Kirche zu bringen.“

„Und weil wir dieses Jahr diese Glaubensfreude nicht zusammen feiern können“, so Pfarrer Aubele im Hinblick auf das kommende Osterfest, „bilden wir eben #KircheZuhause“. Unter diesem Stichwort stehen Anregungen und Impulse für diese Tage im Heft von „Kirche aktuell“, das an 5500 Haushalte in der Seelsorgeeinheit am Dreifaltigkeitsberg – sie umfasst die katholischen Gemeinden Spaichingen, Balgheim und Dürbheim – verteilt worden ist.

Auch auf der Homepage der Seelsorgeeinheit sind Gottesdienstvorschläge für das Gebet zu Hause zu finden. Zu jedem Feiertag gibt es Vorschläge für einen Hausgottesdienst, für einen Hausgottesdienst mit Kindern, für ein persönliches Hausgebet sowie eine Lesepredigt: www.se-am-dreifaltigkeitsberg.de/infos-zur-corona-krise/fuer-das-gebet-zuhause.

In den Kirchen liegen die Hefte mit den Gottesdienstvorschlägen auch zum Mitnehmen aus.

Am Abend des Karsamstags werden in allen Kirchen die Osterkerzen gesegnet. Die Osterkerzen brennen an Ostern, am Ostermontag und nochmals am Weißen Sonntag den ganzen Tag. Es stehen kleine Osterkerzen bereit, mit denen Gläubige das Osterlicht nach Hause nehmen können.

„Gerne dürfen Sie auch Ihre eigenen Osterkerzen am Karsamstag bis 18 Uhr in die Kirchen bringen“, so Pfarrer Aubele, „und sie gesegnet am Ostersonntag wieder mit nach Hause nehmen oder jemandem bringen, der sich über dieses Licht freuen wird. Bitte beachten Sie: Es werden aus hygienischen Gründen weder Osterwasser noch Osterspeisen gesegnet.“ Ein Vorschlag für ein Segensgebet der Osterspeisen ist ebenso auf der Homepage wie in den Kirchen zu finden.