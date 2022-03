Orgelmusik zur Passionszeit

Am Samstag, 19. März, lädt die Evangelische Kirchengemeinde um 19 Uhr zu einem Orgelkonzert zur Passionszeit in ihre Kirche ein. Daniel Seeger wird unter anderem Werke von J. S. Bach, H. Scheidemann und J. S. Sweelinck spielen.

Mit fünf Jahren erhielt Daniel Seeger (Jahrgang 1997) seinen ersten Klavierunterricht, später auch Geigen- und Schlagzeugunterricht, bevor er 2012 seinen ersten Orgelunterricht bekam. Bereits 2014 wurde er als Jungstudent in die Orgelklassen von Prof. Stefan Johannes Bleicher und Mario Hospach-Martine an der staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen aufgenommen.

Seit Ende 2016 studiert er an der Universität der Künste Berlin Orgel bei Prof. Leo van Doeselaar und Prof. Erwin Wiersinga, sowie Kirchenmusik, 2019 und 2020 auch als Erasmusstudent Orgel am Conservatorium van Amsterdam.

Daniel Seeger ist nicht nur Organist, sondern auch Kirchen- und Kammermusiker. Er musiziert mit Solisten und im Kammermusikensembles als Organist, Pianist, Continuo-Spieler und Begleiter von Chören. Seine persönliche Leidenschaft gilt insbesondere dem konzertanten Orgelspiel.

Bei verschiedenen Wettbewerben konnte er seine musikalischen Fähigkeiten unter Beweis stellen, wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und seit Beginn des Jahres 2019 Stipendiat des Cusanuswerks.

Die Evangelische Kirchengemeinde freut sich Daniel Seeger für ein Konzert gewinnen zu können und lädt herzlich zu diesem Konzert ein. Nach aktueller Lage besteht Maskenpflicht. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.