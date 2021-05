Online-Semnar Gemeinwohl statt Raubbau

Das derzeitige Wirtschaftssystem mit seinem Ressourcenraub steht schon sehr lange in der Kritik. „Gemeinwohl-Ökonomie“ lautet das Stichwort, das sich mit den Alternativen dazu beschäftigt. In einem Abenseminar der Volkshochschule geht es genau darum.

Gemeinwohl-Ökonomie ist ein Wirtschaftssystem, das auf gemeinwohl-fördernden Werten aufgebaut ist. Referent Jens Metzger legt dar, wie wir die derzeitige Ordnung auf wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und politischer Ebene Stück für Stück umbauen können. Das Online-Abendseminar der VHS in Kooperation mit Grimms Lesen und Genießen findet am Donnerstag, 20. Mai ab 19 Uhr statt. Verwendet wird das Konferenztool Zoom, Anmeldung bei der VHS in Spaichingen telefonisch unter 07424/92171, per Mail unter spaichingen@vhs-tuttlingen.de oder auf der Webseite www.vhs-tuttlingen.de , die Gebühr beträgt 6 Euro.