Oktoberfest wird zum größten Fest im Jahr

Das größte Fest des Jahres in der Stadthalle, das Oktoberfest der katholischen Kirchengemeinde ist ein voller Erfolg gewesen. Es spielte keine Rolle, welcher Konfession sie angehörten, alle feierten mit. So wurden die Plätze in der Stadthalle quasi zwei Mal belegt. Die einen gingen und die anderen kamen.

Dem grandiosen Erfolg des Festes nach zu urteilen, dürfte die Finanzierung der Bestuhlung im Edith-Stein-Haus gesichert sein. Hierzu wird der Festerlös verwendet.

Als Auftakt des 44. Oktoberfestes fand ein feierlicher Gottesdienst mit Pfarrer Aubele und Pensionär Pfarrer Klopp statt. Musikalisch mitgestaltet wurde die Feier von der Stadtkapelle sowie der Kinder- und Jugendkantorei der Kirchengemeinde. In seiner Predigt ging Pfarrer Aubele auf die Menschen ein, die sich mit Freude und Liebe in die Kirchengemeinde einbringen. Nicht Pfarrer, Diakon oder Pastoralreferent seien die treibenden Kräfte, sondern die Hilfe sei der Heilige Geist.

Beim anschließenden weltlichen Feiern zeigte sich, wie aktiv die Gemeinde ist. Die Stadtkapelle spielte zum Frühschoppen. Seit 9 Uhr kochten und schafften über 20 Personen (Wechsel am Nachmittag auf 15 Personen) mit verschiedenen Köchen, um Hunderte von Würsten, Kesselfleisch und Sauerkraut und weitere diverse Gerichte zu zubereiten. 40 Bedienungen, unter ihnen Pfarrer Aubele, waren bereit, in Minutenschnelle die hungrigen Gäste den ganzen Tag über mit Getränken und schwäbischen Spezialitäten zu versorgen, erzählt Claudia Pfeffer.

Sie war im Festausschuss für das Personal zuständig. „Wenn man die Mitarbeiter bei Laune hält, damit sie nicht in Stress kommen, dann flutscht die Sache“ sprach die engagierte Kirchengemeinderätin. Dem Festgremium gehören weiter Bruno Hurlebusch, Iris Gleinser und Mar-tha Schikschneid an, die seit dem Sommer planten und organisierten.

„Wir konnten auf weitere Gruppen zurückgreifen. So übernahm die Kolpingfamilie die Getränkeausgabe, der Frauenkreis Primtal stellte sich hinter die Kaffee- und Kuchentheke mit über 75 gespendeten Kuchen und der Frauenkreis mit Brigitte Schimanski machte aus 2,5 Zentnern Kartoffeln einen leckeren Salat. Metzgermeister Heinrich Renk schlachtete die zwei gespendeten Schweine und kochte zusätzlich 110 Kilogramm Sauerkraut vor. Für 4000 Lose wurden 1000 Gewinne organisiert“ informierte die Organisatorin. „Ich singe ein großes Halleluja, wenn es 16 Uhr ist“.

Allerliebste Kindertänze

Der Nachmittag gehörte dann den Kindern. Etwas verspätet zeigte die „Sindelfinger Puppenbühne“ das Märchen „Goldene Haare, während Zauberer Schmiedeberg mit dem Gastspiel „Saladins Zauberkoffer“ auftrat. Mit etwas Lampenfieber zeigte die Kleinen vom Kindergarten St. Michael allerliebst einen bunten Herbsttanz. Als Feuerwehrmänner sprangen die Kinder von St. Franziskus mit viel Krach und Tatü auf die Bühne und zeigten herzerquickend Feuerwehrarbeit.

Im Foyer boten die Fair-Brecher ein breites Sortiment von Waren aus fairem Handel an. An einem weiteren Stand konnten Artikel aus Indien erworben werden und nach 15 Uhr stieg dann die Spannung auf die Ziehung der Tombola-Hauptgewinne.

