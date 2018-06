Oktoberfest-Stimmung in der Leintalhalle

Traditionell lädt der Gesangverein „Liederkranz“ Frittlingen“ am zweiten Oktoberwochenende zum Schlachtfest ein. So strömten bereits am Samstagabend zahlreiche Gäste in die herbstlich dekorierte Leintalhalle, um die frischen Schlachtplatten mit Sauerkraut, Holzofenbrot und je nach Wahl Blut- und Leberwürsten, Kesselfleisch oder frischen Bratwürsten zu genießen.

Dazu gab es Oktoberfestbier aus München. So hatten die Sänger und ihre Helfer in der Küche und hinter der Theke alle Hände voll zu tun. Für die musikalische Unterhaltung sorgten die Gastchöre aus Owingen am Bodensee und aus Heiligenzimmern und später noch Alleinunterhalter Thomas Stahl.

Auch am Sonntag konnten die Sänger noch einmal zahlreiche Gäste zum Mittagessen und zu Kaffee und Kuchen empfangen. Leider setzte am frühen Sonntagnachmittag dann aber Regen ein, der vielleicht doch den einen oder anderen von einem Besuch abhielt. (cf)