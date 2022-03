OHO-OHO- Fasnet im Städtischen Kindergarten Sonnenschein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Schmotzigen, den 24. Februar, war es endlich soweit: Unter dem Motto „Buntes Treiben“ organisierte der Städtische Kindergarten in Kooperation mit der Narrenzunft Spaichingen einen Besuch der Narren. Unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen, versammelten sich die jeweiligen Gruppen in ihren bunten Kostümen auf dem Pausenhof der Schillerschule. Ganz gespannt warteten die Kinder auf die Narren, denn die „Kleinen“ hatten für die Narren einen Mitmachtanz vorbereitet.

Als Dank für die tolle Tanzeinlage erhielten die Kinder von der Narrenzunft eine närrische Überraschung. Nach dem Besuch der Narren wurde im Kindergarten Sonnenschein, intern in den einzelnen Gruppen, bei Spiel und Tanz weitergefeiert.

Trotz Corona ist es der Narrenzunft und dem Kindergarten Sonnenschein gelungen, einen närrischen Tag für die Kinder zu gestalten, von dem sie sicherlich noch lange erzählen werden.