Offenes Impfen am Gesundheitszentrum Spaichingen mit AstraZeneca

Das Klinikum Landkreis Tuttlingen bietet am Gesundheitszentrum Spaichingen am Freitag, 25. Juni, im Rahmen einer offenen Impfsprechstunde den Impfstoff AstraZeneca an. Impfwillige können ohne Voranmeldung von 13 Uhr bis 15.30 Uhr an die ehemalige Notaufnahme des Gesundheitszentrum Spaichingen in der Robert-Koch-Straße 31 in Spaichingen kommen.

Mitgebracht werden müssen die Krankenversicherungskarte und der Impfpass.

Zur Vermeidung von Wartezeiten sind die BürgerInnen angehalten, schon im Vorfeld das Aufklärungsmerkblatt sowie den Anamnesebogen ausgefüllt mitzubringen. Diese Dokumente stehen unter www.impfen-bw.de unter „Vorabregistrierung“ zur Verfügung.

Die zugehörige Zweitimpfung ist am 17. September.

Voraussetzung für die Impfung ist, dass die Person über 18 Jahre alt ist, in den letzten sechs Monaten keine Covid-19-Erkrankung festgestellt wurde und aktuell keine Krankheitssymptome bestehen. Individuelle Hintergründe können mit dem impfenden Arzt besprochen werden.