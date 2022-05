Offenes Chorsingen in Rottweil

„Singen macht Freude und bildet Gemeinschaft“, so der Vorsitzende des Chorverbandes Schwarzwald-Baar-Heuberg, Dieter Kleinmann. Um allen, die Freude am Singen haben, ein Angebot zu machen, bietet der Chorverband ein offenes Chorsingen an. Die Aktion will allen für das Singen ansprechen, die keinem Chor angehören, deren Chor durch Corona und Alter aufgehört hat, und für alle, die über die Chorproben hinaus Interesse an einem weiteren mehrstimmigen Singen haben.

Das erste Angebot musste leider wegen nur weniger Anmeldungen abgesagt werden. Doch es gibt einen neuen Versuch am Sonntag, 3. Juli, um 14 Uhr in der Karl-Stimmler-Halle in Rottweil-Neufra. Judith Lang-Rutha, Dennis Heitinger und Judith Abele-Rothenhäusler haben ein interessantes Programm vorbereitet mit bekannten Liedern wie „Die Rose“ oder „Erlaube mir, feins Mädchen“ und neue Lieder. Anmelden kann man sich dafür bis zum 18. Juni bei der Geschäftsstelle des Chorverbands per Email an info@chorverbandsbh.de. Ein weiteres Angebot dieses offenen Singens plant der Chorverband im Raum Tuttlingen.

Besprochen wurde auch der Chorverbandstag 2022 am 16. Juli im evangelischen Gemeindehaus in Tuttlingen. Der neue Geschäftsführer des Schwäbischen Chorverbandes, Johannes Pfeffer, wird dabei ein Referat über die Arbeit des Schwäbischen Chorverbandes und die geplante Strukturreform der Regionalverbände halten und Monika Koch die Goldene Ehrennadel des Schwäbischen Chorverbandes überreichen. Nach 22 Jahren wird Monika Koch als Geschäftsführerin im Juli 2023 aufhören. Das Amt der Schatzmeisterin wird sie allerdings beibehalten.