Offener Sonntag in der Kunststiftung Erich Hauser

Zum dritten Mal in diesem Jahr lädt die Kunststiftung Erich Hauser zum offenen Sonntag am 26. Juni ein, um das Kunst-, Wohn- und Arbeitsareal Erich Hausers zu erkunden. Von 11 bis 17 Uhr sind die Tore der Kunststiftung für Besucher geöffnet. Im 40 000 Quadratmeter großen Skulpturenpark sind rund 80 Stahlskulpturen des Bildhauers Erich Hauser zu sehen, die mit der Natur interagieren. In Führungen können das Stahlhaus, die renovierte Wohnpyramide, die Werkstatthalle und die herausragende Kunstsammlung mit Werken der Zweiten Moderne besichtigt werden. Weiterhin kann der Hörfunkbeitrag des SWR2 über Erich Hauser und die Musik von Kulturpublizist Herbert Köhler in der Werkstatthalle des Areals nachgehört werden.

Der Eintritt in den Skulpturenpark ist frei. Führungen finden jeweils um 11.30 und 14 Uhr statt und kosten fünf Euro pro Person. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Führungen, auch in englischer oder französischer Sprache, sind auch außerhalb der offenen Sonntage auf Anfrage unter info@erichhauser.de möglich.