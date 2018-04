Obst- und Gartenbauer bestätigen Angelika Heinz

Der Obst- und Gartenbauverein Denkingen hat in seiner Hauptversammlung am Freitagabend Angelika Heinz für weitere zwei Jahre als Vorsitzende bestätigt. Kassierer Jochen Auer und die Beisitzer Karl-Anton Pfenning, Heinrich Ritter und Alois Groß wurden ebenfalls im Amt bestätigt. Für die ausscheidende Beisitzerin Silvia Dreher konnten Roswitha Korn und Bernhard Dreher gewonnen werden. Für 25 Jahre Mitgliedschaft im Verein wurden Josef und Doris Schuler mit dem silbernen Logl-Bäumchen geehrt. Den silbernen Logl-Apfel für zehnjährige Tätigkeit erhielt Jochen Auer und die Beisitzer Heinrich Ritter und Silvia Dreher.

Das Nebenzimmer im Züchterheim war bis auf den letzten Platz gefüllt, als Angelika Heinz einen Abriss der Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr vortrug. Die Baumschnittaktionen am Obstbaumlehrpfad und ein gut besuchter Obstbaumschnittkurs sowie das Mosten in der vereinseigenen Moste waren die wichtigsten Arbeiten. Daneben gab es auch Geselliges wie den Familienausflug und die Teilnahme am Familientag in Deilingen.

Großen Spaß beim Mosten haben jedes Jahr die Kinder von der Kinderburg und vom Kindergarten St. Paul. „Das hat auch uns Spaß gemacht“, so die Vorsitzende, die immer dabei war. Aufgrund der mageren Obsternte im vergangenen Jahr wurde nur fünf Mal gemostet. „Nun hoffen wir natürlich, dass die Obsternte in diesem Jahr besser ausfällt“, so Heinz. Viel Arbeit hatte die Vorsitzende mit ihren Helfern beim Herrichten eines Ostergartens anlässlich der 1200-Jahr-Feier der Gemeinde Denkingen.

Erstmals Tag der offenen Gartentür in Denkingen

In ihrer Vorschau nannte Angelika Heinz besonders das Blütenfest am 10. Mai mit Oldtimer-Ausstellung sowie den Tag der offenen Gartentür am 24. Juni, verbunden mit dem Familientag des Kreisverbands in Denkingen.

Im ausführlichen Bericht des Schriftführers Willi Klein wurden die Arbeiten in lustiger Form dargestellt, wofür er großen Applaus erhielt.

Der Obst- und Gartenbauverein hat mit seinem Ostergarten einen erheblichen Teil dazu beigetragen, dass Denkingen über Ostern ein viel besuchter Ort war, lobte Bürgermeister Rudolf Wuhrer den Verein. Seit 35 Jahren lasse sich der Verein immer wieder etwas Neues einfallen.

Der stellvertretende Kreisvorsitzende Alfred Schaz, der die Ehrungen im Auftrag des Landesverbands vornahm, lobte den Denkinger Obst- und Gartenbauverein als aufstrebenden Verein, der sehr gut aufgestellt sei.

Anregungen aus der Versammlung gab es zum Thema Schulgarten und zur Schaffung einer Stelle als Kreisfachberater beim Landratsamt. Zum Kreisfachberater meinte Alfred Schaz, dass er es wohl nicht mehr erleben werde, und auch der anwesende Kreisrat Bernhard Schnee konnte keine Hoffnung machen. Der Schulgarten sei ein leidiges Thema, nicht während der Schulzeit, aber in den Ferien. Da schaue niemand danach, und zum Schluss sei alles vertrocknet und verwildert, so Alfred Schaz.

Nach den Regularien hielt Hans Wachter einen Dia-Vortrag mit Fotos der Blumenschmuckwettbewerbe, beginnend ab dem Jahre 1963. Und weil am 20. April 1983 im Gasthaus „Sternen“ der Obst- und Gartenbauverein gegründet wurde, gab es zum Geburtstag für jeden Anwesenden ein kleines Geschenk.