Nur Garten oder mehr?

Nach einer dreiwöchigen Sommerpause startet der Evangelische Kindi Spaichingen in das neue Kindergartenjahr 2022/2023. Aufgrund der aktuellen Wetterlage bietet der großzügige Garten der Einrichtung eine tolle Möglichkeit für ausgedehnte Aktivitäten im Grünen. Auf diese legt der Kindergarten besonders Wert, da Kinder sich und ihre Umwelt in erster Linie durch Bewegung entdecken. Über Körper und Sinne erfahren sie sich selbst und ihr Umfeld. Kurzum: Ohne Bewegung bewegt sich nichts in der Entwicklung eines Kindes! Somit sind Gartenbesuche auch bereits bei Krippenkindern wichtig und immer willkommen. Foto: Kindergarten