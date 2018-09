Der Tischtennis-Bezirksligist TTC Spaichingen hat auch das zweite Saisonspiel verloren. Zu Hause gegen den TTC Sulgen II gab es eine 1:9-Niederlage.

Die Primstädter zeigten eine schwache Vorstellung und müssen sich in den nächsten Spielen steigern, um in der Bezirksliga bestehen zu können. Nur Frank Maurer konnte sein Einzel gewinnen, ansonsten waren die Primstädter nur noch bei drei knappen Fünf-Satz-Niederlagen an einem weiteren Erfolg dran.

Die Partie begann für die Spaichinger schlecht, denn von den ersten fünf Begegnungen gingen drei im fünften Satz knapp verloren. Während Kübler/Jakoby relativ deutlich gegen Reswich/Rettenmaier mit 0:3 unterlagen, war jeweils für die anderen beiden Doppel Staiger/Hadzihasanovic und Dinter/Maurer bei den knappen 2:3-Niederlagen mehr drin. Im vorderen Paarkreuz zeigte Mahmut Hadzihasanovic gegen die Sulgener Nummer eins Daniel Reswich ein starkes Match, aber auch er musste sich nach einer 5:2-Führung im fünften Satz noch mit 9:11 geschlagen geben. Heiko Staiger, der gesundheitlich angeschlagen in das Spiel ging, war beim 0:3 gegen Dirk Rettenmaier chancenlos, die Schramberger Vorstädter führten bereits mit 5:0.

Auch im mittleren Paarkreuz standen die Hausherren auf verlorenem Posten, denn Markus Kübler verlor mit 9:11, 13:15, 9:11 gegen Francisc Pasc und Frank Dinter musste sich in vier Sätzen gegen Guido Seckinger geschlagen geben. Arthur Jakoby fing gegen Anselm Pfaff gut an und gewann den ersten Satz 11:6, doch wie schon in der Vorwoche in Liptingen gingen die knappen Sätze verloren und somit auch dieses Spiel mit 3:1 an die Gäste. Frank Maurer sorgte mit einem 3:1-Erfolg gegen Abwehrstratege Peter Bellgardt für den einzigen Spaichinger Sieg, denn am Tisch daneben unterlag Heiko Staiger 0:3 gegen Waldemar Reswich, sodass die 1:9-Klatsche besiegelt war.