Nudelmacher-Erweiterung soll bis Herbst 2022 fertig sein

Im Gewerbegebiet Eschenwasen in Spaichingen haben sich Bauherr, Architekten und Generalunternehmer sowie Bürgermeister Markus Hugger zum symbolischen Spatenstich für die Erweiterung der Spaichinger Nudelmacher GmbH getroffen. Laut einer Pressemitteilung wird ein Hochregallager mit Logistik- und Shop-Bereich gebaut.

Irmgard Freidler und Franz-Anton Seeburger von der Geschäftsleitung der Spaichinger Nudelmacher GmbH freuten sich über eine „weitere zukunftsorientierte Investition“. Sie betonten, wie froh sie darüber seien, „der nächsten Generation den Weg in die Zukunft ebnen zu können“. In der Erwartung, „dass beim Bau keine widrigen Umstände in die Quere kommen“, dankten die Geschäftsführer allen Beteiligten.

Spaichingens Bürgermeister Markus Hugger wünschte dem Projekt einen „guten und vor allem unfallfreien Bauverlauf“. Hugger hob hervor, dass es durch vorausschauende Politik gelungen sei, Expansionsfläche für ein heimisches Unternehmen vorzuhalten, „damit sich dieses am Standort weiter entwickeln kann und zukunftsfähig wird“.

45 Meter lange Brücke

Das neue Hochregallager orientiert sich laut Mitteilung in Gestalt und äußerer Erscheinung an der Lagerhalle von 2015, die in einem weiteren Bauabschnitt zur Erweiterung der Produktion genutzt werden soll. Das Hochregallager schließt mit einer 45 Meter langen Brücke an den Bestand an und soll mit einer Höhe von 22 Metern etwa 9000 Paletten fassen können. Der Shop öffnet sich mit einer Verglasung zur Straße hin, so dass sich „der Spaichinger Nudelladen noch präsenter in attraktiven neuen Räumlichkeiten als Schnittstelle zum Endkunden darstellen wird“. Konzept, Entwurf und Planung stammen vom jungen Tuttlinger Architekturbüro Moser Prokoph Architekten, die auch die bauliche Umsetzung des Projekts betreuen.

Gebaut wird das Hochregallager mit Logistik- und Shop-Bereich von Haller Industriebau aus Villingen-Schwenningen. Deren Geschäftsführer Hans-Walter Haller bedankte sich bei der Bauherrschaft, dass der Auftrag in der Region vergeben worden sei und damit die Wertschöpfung im „Ländle“ bliebe. So würden Aufträge an Nachunternehmer ebenfalls an regionale Handwerker vergeben. Zu den Bauarbeiten selbst berichtete er, dass mit den Erdarbeiten schon begonnen worden sei und zurzeit die Erdbewegungen für den Spezialtiefbau und die Baugrubensicherung liefen. „Es folgen die Fundamente und Rohbauarbeiten. Danach wird die Brücke zum Bestand gebaut, über die die fertigen Waren in das neue Hochregallager transportiert werden.“ Nach dem Hochregallager und dem Stahlbau für das weitere Gebäude würden die Ausbauarbeiten im Sommer des kommenden Jahres erfolgen. Die Fertigstellung sei für Spätherbst 2022 geplant.

Schon 1853 Teigwaren produziert

Die Spaichinger Nudelmacher haben eine lange Tradition: Schon seit 1853 werden in Spaichingen Teigwaren produziert, bis 1990 unter dem Namen Peter Nudeln. Mit modernen Technologien, vielfältigen Rohstoffen und motivierten Mitarbeitern entstehen täglich bis zu 70 000 Kilogramm Produkte, sowohl für den Endverbraucher als auch für die weiterverarbeitende Lebensmittelindustrie. Zum Portfolio des Generalunternehmers Haller gehören die Geschäftsbereiche Stahlbau, Metallleichtbau, Werbetechnik und, gemeinsam mit der Tochterfirma Haller & Gabele GmbH, die Dachtechnik. 10 000 Tonnen Stahl können jährlich in den Werkshallen mit neuen Verfahrenstechniken und Fertigungslogistik verarbeitet werden. Im Bereich der Werbetechnik ist Haller Spezialist für in die Fassade integrierte Leuchtwerbeanlagen, Werbetürme, Pylone, hinterleuchtete oder angestrahlte Einzelbuchstaben. Die zur Haller-Gruppe gehörende Haller & Gabele GmbH betreut im Unternehmen die Dachtechnik. Das Leistungsspektrum reicht vom Neubau über die Sanierung bis hin zur regelmäßigen Dachwartung.