Die Eisenbahnfreunde Zollernbahn haben in den Sommerferien unter Einhaltung entsprechender Hygienemaßnahmen jeden Sonntag „Erlebnisfahrten Schwarzwaldbahn – 37 Tunnel unter Dampf“ organisiert. Die letzte Fahrt des Nostalgie-Dampfzugs der Sommersaison 2020 findet am Sonntag, 30. August, statt. Auch in Spaichingen können Interessierte zusteigen, so eine Pressemitteilung.

Die Sonderzüge können sowohl für Ganztagesausfüge als auch nur auf Teilstrecken für kurze Fahrten genutzt werden. Die Sonderfahrten beginnen und enden am Rottweiler Bahnhof. Abfahrt ist um 9.50 Uhr. Halte zum Zu- und Aussteigen gibt es in Spaichingen, Tuttlingen, Donaueschingen, Villingen und St. Georgen. Wegen Brückenbauarbeiten bei Trossingen kann der Zug laut Mitteilung nicht über Schwenningen fahren und wird deshalb umgeleitet, „so dass man dieses Mal die Fahrten ausnahmsweise auch ab/bis Spaichingen, Tuttlingen und Donaueschingen nutzen kann“.

Für einen mehrstündigen Aufenthalt bieten sich sowohl Triberg, Hornberg, das Freilichtmuseum „Vogtsbauernhöfe“ oder Hausach an. Der Dampfzug ist gegen 20 Uhr wieder in Rottweil.

Als „Zugpferd“ vor historischen Waggons wird in der Regel die Dampflokomotive mit der Betriebsnummer „52 7596“ eingesetzt. Lokomotiven dieser Gattung wurden laut Mitteilung 1943 bis 1945 gebaut und fuhren nach dem Zweiten Weltkrieg nahezu überall in Europa, bis fast zur Jahrtausendwende in manchen Ländern sogar noch im fahrplanmäßigen Betrieb. Die „52 7596“ wurde 1944 in der Wiener Lokfabrik gebaut. Sie war bis 1974 bei den Österreichischen Bundesbahnen im Einsatz und ist seit 1975 bei den Eisenbahnfreunden Zollernbahn.

Die Schwarzwaldbahn gehört mit ihren fast 40 Tunnels und den beiden Kehrschleifen laut Mitteilung zu den schönsten Bahnstrecken Europas. Die Strecke überwindet einen Höhenunterschied von knapp 600 Metern.

Die Fahrkarten für alle Fahrten – insbesondere größere Gruppen – sollten laut Mitteilung möglichst vorbestellt werden. Teilstreckenfahrkarten können auch noch im Zug erworben werden. Die Anmeldung kann jeweils schriftlich, telefonisch oder auch per Telefax bzw. E-Mail erfolgen an: Eisenbahnfreunde Zollernbahn e.V., Postfach 16 49, 78616 Rottweil, Telefon (07 41) 17 47 08 18 oder Telefax (07 41) 17 47 08 11 bzw. E-Mail an „kontakt@efz-ev.de“. Diese Kontakt-Adresse steht auch für weitere Auskünfte zur Verfügung. Weitere Informationen zu den Fahrten und den getroffenen Hygienemaßnahmen gibt es auf der Homepage des Vereins unter „www.eisenbahnfreunde-zollernbahn.de“.