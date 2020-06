Noch eine Baustelle in der Hauptstraße? Ja, aber nur eine kleine, die den Verkehr nicht behindert. Am Dienstag wurde das sonst so schön vom Betriebshof bepflanzte Beet vor der Stadtpfarrkirche umgegraben und Betonteile herausbugsiert. Der Grund: Schon vor einiger Zeit hatte ein abbiegender Lastwagen die Randsteine nach innen gedrückt. Diese konnten nicht mehr repariert werden. So informiert Bauamtsmitarbeiter Gerold Honer auf Anfrage dieser Zeitung. Deshalb wurden die Voraussetzungen für die neuen Randsteine geschaffen. Diese werden jetzt gesetzt. Danach wird das Beet neu bepflanzt. Bei der großen Baustelle entlang der Hauptstraße wird zwischen 15. und 19. Juni die Fahrbahn noch einmal komplett gesperrt, um die Arbeiten am Kreuzplatz abschließen zu können, so Honer. Erst anschließend kann der Verkehr wieder in beide Richtungen rollen. Der neue Einbahnring am Kreuzplatz wird wie die übrige Fläche mit denselben Steinen gepflastert und als Spielstraße ausgewiesen. (abra) Foto: Regina Braungart

