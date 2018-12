Nikolaus mahnt Sinn des Advents an

70 Senioren haben die traditionelle Adventsfeier der Kreis-Seniorenunion auf dem „Berg“ besucht. Ehrenmitglied Pater Hugo Beck und Organistin Elsbeth Weber stimmten in der Wallfahrtskirche gefühlvoll auf die besinnliche Zeit ein. Beim gemütlichen Treffen im Klostersaal traten die politischen Diskussionen im Zusammenhang mit dem Bundesparteitag in den Hintergrund, denn der Vorsitzende Roland Ströbele appellierte an ein geschlossenes Miteinander und betonte, dass „Weihnachten erst dann ist, wenn einer dem anderen – ohne Ausnahmen – Liebe schenkt.“

Das musste offensichtlich auch den Nikolaus alias Gerhard Klöck zu einem Vortrag animiert haben, in dem überwiegend Lob verteilt wurde. Lediglich mit einem allgemeinen Tadel mahnte er den Sinn des anstehenden Fests an: „Vielleicht ist das, wie wir es halten, nur eine Art von Fest verwalten, nur noch geleitet vom Verstand, ansonsten lieblos durchgeplant.“

Bevor sein Frau als Knecht Ruprecht die Weckenmänner verteilte, gab es jedoch im Klostersaal viel Lob für die fleißigen Funktionsträger der Seniorenunion. Neben dem Dank an den Gastgeber vom Claretinerkonvent lobte der Nikolaus die Organistin, dass sie für den verstorbenen Eugen Maier der Feier eine besondere musikalische Note gegeben habe. Anerkennung für seine unermüdliche Arbeit bekam auch Ströbele zu hören, der trotz seiner Gehbehinderung immer für „Schwung“ in der Vereinigung sorge. Und die stellvertretende Vorsitzende Elisabeth Ehlers konnte sich ebenfalls für ihre „ganz ausgezeichnete“ Arbeit als Reiseorganisatorin loben lassen. Für die umsichtige Vorbereitung des Jahresausflugs ins Oberland durfte Walter Kümmerlen Dankesworte einheimsen. Nicht zuletzt kam auch die positive Arbeit des Kreisgeschäftsführers Ulrich Braun in die Annalen des heiligen Bischofs aus Myra.

Ströbele freute sich über die weitere Aufwärtsentwicklung der Mitgliederzahl im Landkreis auf aktuell 150, die in einer politisch schwierigen Zeit bemerkenswert sei. Dem Weihnachtsengel legte er den Spruch in den Mund: „Legt die Fragen zur Seite, auf die ihr keine Antworten habt, und begrabt eure unnötigen Sorgen.“