Nikolaus besucht Spaichinger Einzelhandelsgeschäfte

Am Samstag, 3. Dezember, schaut der Nikolaus in folgender Reihenfolge in den Spaichinger Einzelhandelsgeschäften vorbei: 10 Uhr Maka; 10.25 Uhr Skribo-Büroshop Reuther; 10.50 Uhr Grimms lesen & genießen; 11.15 Uhr Farben Dreher Raumkunst; 11.40 Uhr Strick & Stick by Barbara; 12.05 Uhr SOMO Fahrräder & mehr; 12.30 Uhr Spielwaren Raisch; 12.55 Uhr Melba Mode; 13.20 Uhr Isabella K.; 13.45 Uhr Boutique Christin; 14.10 Uhr Optik Eisenreich; 14.35 Uhr Schrödl & Kohler Spielwaren; 15 Uhr Högermann & Kox und um 15.25 Uhr Baustoff Honer.

Auf die Besucher warten kleine Geschenke vom Nikolaus, wie es in der Ankündigung heißt.