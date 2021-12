Nikolaus besucht das „Café Herzlich“

Am Samstag hat das Inklusionsteam vom „Cafe Herzlich“ behinderte Menschen in den Einrichtungen von St. Agnes und der Lebenshilfe überrascht. Nachdem die beliebten monatlichen Treffen bei Kaffee und Kuchen aufgrund von Corona nicht mehr stattfinden konnten, organisierte das Team um Inge Paul eine Nikolausaktion mit 55 Geschenkpaketen. Fleißig gebacken wurde in der hauswirtschaftlichen Abteilung der Erwin-Teufel-Schule und das leckere Weihnachtsgebäck in Tütchen verpackt. Die Klassen „Berufskolleg Ernährung und Erziehung“, die Berufsfachschule Hauswirtschaft und die Berufsschule der Arbeitsvorbereitung Dual wurden dabei von ihren Lehrerinnen Bechtold, Furrer und Herter-Peter unterstützt. Die Bewohner der Behinderteneinrichtungen freuten sich sehr über die Aufmerksamkeiten und die liebevollen Geschenke, berichtet das Team vom „Café Herzlich“.