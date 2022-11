Niko Reith zu Gast in Spaichingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Niko Reith (Foto, Mitte), Landtagsabgeordneter im Wahlkreis 55 Tuttlingen-Donaueschingen bot seine Bürgersprechstunde auf dem Spaichinger Wochenmarkt an. Das Angebot wurde an diesem Morgen rege genutzt; viele Bürger kamen mit dem Abgeordneten ins Gespräch. Bildungspolitik, Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und das Bürgergeld waren dabei ebenso Themen wie Kommunalpolitisches wie etwa die Tempo 30-Zone in Spaichingen oder die Neuordnung des Gesundheitsstandorts. Kreisbrandmeister Andreas Narr (Foto, links) stattete Niko Reith einen Besuch ab sowie Stadtrat Marcel Aulila (Foto, rechts).