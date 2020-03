Niemanns spenden an drei Organisationen

Seit vielen Jahren bauen der Spaichinger Harald Niemann und seine Familie an Weihnachten eine Wunderwelt auf dem Gelände der Gartenbaufirma in Spaichingen und bewirten alle Gäste kostenlos an Heiligabend. Aufgestellte Spendenkässchen werden immer im Anschluss geleert und der Erlös – in der Regel aufgestockt – gespendet. Das ist jüngst geschehen. Je 1000 Euro gingen an das Hospiz, an die Hospizgruppe Heuberg und den Spaichinger Verein Schuhmuckl.

Das Hospiz am Dreifaltigkeitsberg sei eine Herzenseinrichtung, meinte Niemann, und habe es mehr als verdient unterstützt zu werden.

Ein weiterer Teil der Spende ging auf den Heuberg. Hier wurden die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Ambulanten Hospizgruppe Heuberg „Dasein“ bedacht. „Was diese Damen und Herren ehrenamtlich leisten, sucht Seinesgleichen, und hierfür auch unseren größten Respekt“, so Niemann.

Der dritte Teil der Spende wurde global vergeben an den Schuhmuckl-Verein für Kinder und Jugendliche in Kolumbien. „Hier wollten wir auch über den Tellerrand schauen und die Familie Schuhmacher in ihrer Herzenssache unterstützen“, meinten Sonja und Harald Niemann.