Niemann fordert Risikoanalyse der MS-Verhandlungen

Um eher weniger aufregende Dinge ist es in der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung vom Dienstag gegangen. Die Punkte zum Bebauungsplan Hauptstraße und Schwampenbühl winkten die Räte – es tagte noch einmal der „alte“ Rat – quasi durch.

Doch das dominierende Thema der vergangenen Wochen brachte Stadtrat Harald Niemann unter Bekanntgaben und Anfragen aufs Tapet: die Verhandlungen mit der Maschinenfabrik und das Scheitern des Standorterhalts. Niemann plädierte dafür, ein Wirtschaftsgutachten mit einer Fach- und Risikoanalyse der Verhandlungen und deren Ergebnisse erstellen zu lassen. Wie berichtet, hatte der Gemeinderat im Mai erst in nichtöffentlicher und eine Woche danach in öffentlicher Sitzung die Bedingungen und Vorleistungen für eine Aussiedlung der MS aus der Stadtmitte abgelehnt.

Niemann bezog sich in seinem stehend vorgetragenen Statement auf die Darstellung des Bürgermeisters in seiner Bürgermeister-Internetplattform, auf der Niemann unter anderen dafür verantwortlich gemacht werde. Dadurch verletze er auch die Neutralitätspflicht. Die behauptete Nicht-Befangenheit Schuhmachers solle von der Rechtsaufsicht geprüft werden.

„Wahr ist“ – mit dieser Einleitung stellte Niemann jeweils dar, dass die Grundstücksverhandlungen nur halbherzig geführt worden seien und trotzdem die Stadt eine Gewährleistung abgeben sollte; dass verschiedene Anfragen von Räten auf Haushaltsverträglichkeit des Vorhabens ignoriert oder mit Umschweifen beantwortet worden seien; dass in einzelnen Sitzungen falsche Zahlen bis in die Millionen genannt worden und erst im Sitzungsverlauf aufgedeckt worden seien; dass es für viele Kosten nur vage oder unzureichende Angaben gegeben habe. Schuhmacher habe gewusst, dass die Mehrheit des Rats in nicht-öffentlicher Sitzung die Bedingungen abgelehnt hätten und habe trotzdem drei Tage vor der öffentlichen Sitzung kontraproduktiv eine von der MS-Führung ergänzte Sitzungsvorlage zusenden lassen.

„Das Scheitern war vorprogrammiert“, machte sich Niemann Luft und forderte Schuhmacher auf, die rufschädigenden Inhalte aus dem Internet zu nehmen.

„Wahr ist“, schaltete sich daraufhin Leo Grimm ein, dass eine Kommune, die kein Nahwärmenetz habe, binnen zehn Tagen zu einer Entscheidung komme und das, obwohl die Gemeinderäte vermutlich auch keine genauen Zahlen auf dem Tisch hätten. „Aber die machen das. Das ist auch wahr.“ Er spielte damit auf Trossingen an, wohin die MS ziehen will.

Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher antwortete nicht auf die Vorwürfe.

Beschlüsse

Folgendes haben die Räte durchgewunken: Der Bebauungsplan Hauptstraße wird ausgelegt, es habe Änderungen gegeben. In der öffentlich ausgegebenen Vorlage waren diese jedoch nicht enthalten. Eine betreffe ein gewünschtes Gebäude Ecke Bismarck-Hauptstraße, wo jetzt die Traufhöhe angepasst worden sei, so Bürgermeister Schuhmacher.

Im vereinfachten Verfahren wollen die Räte den Bebauungsplan Schwampenbühl ändern. Dann kann ein Grundstücksbesitzer einen Anbau bauen. Isabella Kustermann fragte, ob mit den Nachbarn gesprochen worden sei. Das werde erst im Zuge des jetzigen Verfahrens geschehen, so Bürgermeister Schuhmacher.